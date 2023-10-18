Бесплатное обучение IT для военных: что известно

Кто безвозмездно дает военным знания в сфере IT

Александр Литвиненко - специалист в IT сфере, который предоставляет безплатное обучение военным ради их будущего в Украине. Ведь война когда-нибудь закончится и мужчинам, которые сейчас защищают наши границы - потребуется работа с хорошим заработком и стабильностью.

"Сначала мы сделали маленькую школу по JavaScript. То есть, это был определенный стек технологий, который нужен был именно нам. В дальнейшем мы это развивали, углубили специализацию", - рассказал Александр.

Александр Литвиненко (скриншот)

Владелец IT школы Александр Литвиненко рассказал, что уроки для защитников проводят вечером. Для того, чтобы присоединиться к этому процессу, нужно иметь ноутбук с камерой и микрофон.

Стоит отметить, что до нападения России, школа Александра на протяжении многих лет обучала всех желающих получить знания в этой сфере.

Программа обучения для защитников Украины

Литвиненко разработал специальную программу для украинских воинов Она рассчитана почти на год обучения. Мужчина пытается создать удобный график и при необходимости проводит индивидуальные занятия.

Волонтер будет продолжать бесплатное обучение защитников, чтобы после победы у них было достойное будущее. Ведь он четко понимает, что деньги - это ресурс для всех сфер нашей жизни, а военные имеют семьи и свои нужды.

IT обучение для военных (иллюстративное фото: Getty images)

Это достойная инициатива, которая, на самом деле полезна каждому военному, ведь молодые ребята, которые не успели пройти обучение в университетах из-за войны - могут прямо на фронте получить хорошую профессию и обеспечить себе будущее.