Безоплатне навчання ІT для військових: що відомо

Хто безоплатно надає військовим знання у сфері IT

Олександр Литвиненко - спеціаліст в IT сфері, який надає безоплатне навчання військовим заради їхнього майбутнього в Україні. Адже війна колись закінчиться і чоловікам, які зараз боронять наші кордони - буде потрібна робота з гарним заробітком і стабільністю.

"Спочатку ми зробили маленьку школу по JavaScript. Тобто це був певний стек технологій, який потрібен був саме нам. Надалі ми це розвивали, поглибили спеціалізацію", - розповів Олександр.

Олександр Литвиненко (скриншот)

Власник IT школи Олександр Литвиненко розповів, що уроки для захисників проводять ввечері. Для того, щоб долучитися до цього процесу треба мати ноутбук з камерою та мікрофон.

Варто зауважити, що до нападу Росії, школа Олександра протягом багатьох років навчала всіх охочих отримати знання у цій сфері.

Програма навчання для захисників України

Литвиненко розробив спеціальну програму для українських воїнів. Вона розрахована майже на рік навчання. Чоловік намагається створити зручний графік та за потреби проводить індивідуальні заняття.

Волонтер продовжуватиме безплатне навчання захисників, щоб після перемоги вони мали гідне майбутнє. Адже він чітко розуміє, що гроші - це ресурс для всіх сфер нашого життя, а військові мають родини та свої потреби.

IT навчання для військових (ілюстративне фото: Getty images)

Це гідна ініціатива, яка насправді є корисною для кожного військового, адже молоді хлопці, які не встигли пройти навчання в університетах через війну - можуть прямо на фронті здобути гарну професію та забезпечити собі майбутнє.