Александр Педан: Думаете, война закончилась? Поддержите военных хоть как-то

Сегодня Педан уделяет свое внимание улучшению образования в Украине и созданию контента на украинском языке. Вместе с тем, рассматривает возможность сочетания социальной и телевизионной деятельности.

Другим популярным телеформатом с участием Александра Педана стало шоу "Хто зверху?" Здесь он известен как господин судья или "голос сверху". Не менее успешными были и программы "Кабріоліто", "Екси", "Серця трьох" и другие.

Александр Педан известный украинцам своей телевизионной карьерой. Он начал свой путь с участия команды КВН Хмельницкого национального университета. А уже в 2008 году мы увидели его на экране как одного из ведущих утреннего шоу "Подъем".

О проблемах современного образования, необходимости диплома, отношениях с дочерью и сыном, выборе профессии для детей, угрозах от Шария и будущем на телевидении Александр Педан рассказал в большом интервью РБК-Украина.

— Александр, добрый день. Очень рада, что мы с вами наконец-то встретились. Не скрою: поймать вас было непросто. На это есть очевидная причина - ваша общественная деятельность.

Ну, мы немного заняты с командой (смеется). Интервью у нас точно не на первом месте категорийности важного или полезного.

— Да, я понимаю. Вы ведь объездили чуть ли не всю Украину со своими социальными проектами. И собственно о них я и хочу начать наш разговор. Вы были в десятках университетов в рамках проекта "УниверCHECK". Как вы можете оценить украинское образование сейчас, учитывая то, что вы увидели?

Я не эксперт и точно оценивать образование не буду. Имеются более компетентные органы. Я могу сказать, что за 22 университета я увидел для себя важную тенденцию. Во-первых, в украинском образовании точно есть, где учиться. Но для этого поступающим надо поработать.

Я считаю, что в каждом университете точно есть специальность, на которую следует обратить внимание. Идти нужно не на бренд университета, а именно на преподавателей, практикующих, которые дают работу студентам.

Надо определиться с тем, кем ты хочешь быть, родителям - прислушиваться к ребенку. И искать это. То есть, друзья, есть классные преподаватели, есть классные специальности, наверное, в каждом университете.

Мне не нравится, когда начали открывать университеты, институты и узконаправленные учебные заведения, чтобы заработать больше денег, стали национальными университетами. И в каких-то технических вузах появились специальности экономиста, юриста. Ну, все модно и престижно. А преподавателей такого количества, к сожалению, в том качестве, в котором хотелось бы нет. Это мое личное мнение.

— Вы сказали, что для поиска хорошего вуза родителям и абитуриентам нужно поработать. Но ведь это не односторонняя игра. Университеты также должны проводить какие-то кампании, повышать свою узнаваемость и т. д.

Сейчас побеждает маркетинг. То, как тебе подадут. Да, я уверен, что многие университеты в этом проиграют. И проиграют именно потому, что очень устаревшие подходы.

Один из новых подходов, которые я видел, и, по-моему, он самый действенный и дешевый. Это дать студентам этого университета рекламировать этот университет.

В каждом университете прописано, что определенный процент прибыли идет на студсовет. Так вот, этот студсовет имеет законное право получать эти деньги на то, чтобы фактически содержать свой студенческий офис и делать классные дела. Об этом не все студенты знают и не пользуются этим.

Александр Педан с дочерью Лерой (фото: instagram.com/pedanos)

Университет может договориться со студентами, мол, кто как не вы можете рассказать молодежи, что у нас крутого есть. Студенты будут это делать, им будет прикольно и в кайф. Но для этого учебному заведению нужно поработать над патриотическим воспитанием. Все, что мы видим в американских фильмах.

Должно ли здесь вмешиваться государство? Мне кажется, университеты там хорошо зарабатывают. Государство, конечно, должно поддерживать, создавать условия, но вузы должны переходить на самоокупаемость.

— Это больше частная история. Должно ли существовать бесплатное образование в Украине?

Давайте рассмотрим УКУ (Украинский католический университет - ред.). Это частный вуз, но за деньги доноров они предоставляют грантовые стипендии для одаренных студентов или тех, кто не может себе это позволить. Мне кажется, это идеальная история.

Сейчас я скажу непопулярное мнение, но я за платное образование. Все скажут, а где взять деньги. Я не знаю. Значит, должны быть определенные категории, которые будет поддерживать государство. Если родители работают, зарабатывают, платят налоги, то я за то, чтобы они вкладывали в своего ребенка. Тогда они начнут выбирать вуз, потому что ты за это платишь. Это простая история: ты платишь - ты ценишь.

Есть другой вариант - профтехобразование. Мнение нашей команды состоит в том, что такое количество выпускников вузов Украине просто не нужно. Им нет места работы.

Я по образованию экономист-менеджер непроизводственной сферы. После того, как я закончил свой вуз, я понял, что могу быть продавцом в магазине. Нужно ли мне четыре года, чтобы стать продавцом в магазине? Так вот, у нас недооцененное как раз среднее специализированное образование.

Полномасштабная война показала, кто работает. Строители работают? Крутой сектор, там точно будут деньги. Ну, а вместе с ним будут сантехники, сварщики и все, кто умеет работать своими руками. Найдите сейчас в Киеве сварщика. Вы не поверите, но цена за их работу сейчас примерно такая же, как в Европе.

Дальше авто. И при этом там необязательно крутить гайки. Есть компьютеры сейчас в машинах. Вот тебе сочетание ИТ и профтехобразования.

Сейчас очень большой фронт работы будет у Минобороны. Производство товаров. И уже производится. И зарплаты там дают рынковую.

— Тогда почему в Украине такое недооцененное профтехобразование?

Это все советская история. На ряданщине разделяли на категории. Они сделали все, чтобы люди жили в больших городах. В университеты и институты шли якобы самые одаренные. Это было престижно, а профтехобразование обесценили.

— Представьте, что вы сейчас абитуриент. Какую профессию вы выбрали бы с учетом желания?

Мне 41 год, и я не хочу начинать с нуля. Если бы я делал это тогда, то, конечно, я все же попытался бы убедить родителей или найти финансирование и поехать в Киев в Карпенко-Карого на актера или режиссера, о чем я мечтал на тот момент. Я был третьим ребёнком, родители не потащили. Но я ни о чем не жалею. Просто у меня был более тернистый путь.

Сейчас, например, модно IТ. Но я бы туда не пошел, не мой темп. Надо еще здесь присмотреться. Представьте в перспективе 5-10 лет, будет ли вам интересно провести их за компьютером. Это достаточно однообразная работа. Сейчас внушают этот тренд, что айтишние - круто. Да, но ситуация на рынке труда тоже будет меняться.

Педан работает над улучшением украинского образования (фото: instagram.com/pedanos)

— В общем, выбрать дело фактически своей жизни - это не просто.

Да. Когда я общаюсь с детьми, обычно рассказываю о трех основных критериях:

нравится ли тебе профессия, которую ты получишь и будешь ею заниматься 5-10 лет

приносит ли это деньги. Нормально зарабатывать - это классно. Деньги - это правильно, это твои возможности.

спрос этой специальности спустя несколько лет. Это можно проанализировать, есть определенные тенденции.

Далее можно смотреть по другим критериям. Если родители зададут своему ребенку эти вопросы, а парень или девушка сделают из этого бизнес-проект и предложат своим родителям. Тогда у родителей возникает вопрос, что ребенок на самом деле хочет.

— Нужно ли высшее образование, чтобы иметь хорошую работу и хорошо зарабатывать?

Я смотрю сейчас на профтех. Там же после 9-го класса ты фактически приобретаешь определенные знания. Дальше ты можешь идти в высшее учебное заведение, пожалуйста. А можешь идти работать.

Я не исключаю двухнедельные или полугодовые курсы, хоть онлайн, хоть оффлайн. Есть взрослые люди, которые точно не могут пойти сейчас на второе образование. Они параллельно своей работе, со своей жизнью идут на какие-то курсы, даже онлайн.

Я видел классные кейсы, когда бывшая няня ушла в IТ в 50 лет. Мы ей перезвонили, а она говорит, что она больше не няня. Во время полномасштабной войны переквалифицировалась в новую профессию.

— Все ваши проекты направлены на коммуникацию с детьми, подростками. Они наверняка рассказывают вам какие-то личные истории, желания или мечты. Какая история вам больше всего запомнилась из всех ваших поездок?

Мы всегда на мероприятиях делаем общие фото, но не успеваем сфоткаться со всеми по отдельности. Представьте 300 детей. Потому я их вызываю командами, даем подарки, делаем фото, даем "пять".

Ко мне подошел мальчик и просит сфоткаться. Я говорю: "Друг, не обижайся. Если я сфоткаюсь конкретно с тобой, я обижу остальных 299 детей". Тогда он попросил передать поздравление его брату-военному. Здесь я, конечно, не отказываю.

Он показывает мне фото брата, а это мой знакомый танкист, с которым мы часто видимся. Не буду говорить, на каком направлении. Я спрашиваю: "Ты его брат?" Он говорит, что да. Я сказал, чтобы подождал меня за кулисами. Мы сфотографировались, записали поздравления, дали подарок. Потом мне отписал и этот знакомый, сказал спасибо, что его брата это очень вдохновило.

— Вы говорите о своей нынешней деятельности, и у вас без преувеличений горят глаза. Если заглянуть в будущее, вы бы вернулись на телевидение или продолжили бы в сегодняшнем направлении двигаться?

Социальная история - это такой классный наркотик. Когда ты видишь пользу от того, что ты делаешь, это невероятный кайф. Это то, к чему я очень долго шел в своей профессиональной деятельности. Это та монетизация, которую хотелось бы видеть в современных реалиях. И это не только деньги.

Мы с командой используем мою популярность, чтобы делать что-нибудь хорошее. Почему мы помогаем? Почему люди донатят? Потому что мы поняли, что мы можем быть причастны к чему-то великому. Пока это наша будущая победа.

Поэтому социальные проекты в будущем - да. Если говорить об образовании, то оно не только в учебных заведениях. Это также то, о чем мы много говорили - социальные сети. У нас проблемы с детским украиноязычным YouTube. Это то, что мы проиграли рашистам полностью.

Вот я мечтаю создать экосистему для того, чтобы в Украине появлялся детский украиноязычный контент, чтобы выросли и наши блогеры. И детские блоггеры, и взрослые, которые играют с детьми, чтобы они говорили на украинском языке, чтобы они были патриотически настроенными. Чтобы даже иногда несли эту фигню ни о чем, но чтобы это было наше.

Вот здесь очень много работы, и мы уже над этим работаем.

- Каким образом?

У нас уже есть договоренность с "Суспільним мовником", с которым мы на партнерских началах создаем молодежный украиноязычный контент для YouTube.

— То есть вы все-таки сосредотачиваетесь на YouTube, социальных сетях?

Да. Скажу вам честно: мне гораздо приятнее создавать полезный контент, чем развлекательный. Эдъютейнмент - это развлекательный полезный контент. Мне кажется, что именно для этого я так долго работал на телевидении.

Достучаться до молодежи - это супертяжело. И не факт, что телевизор в этом поможет. Мне кажется, что молодежь больше в интернете.

Бывший телеведущий намерен сосредоточиться на общественной деятельности (фото: instagram.com/pedanos)

— Таким образом телевидение сходит на нет?

Нет, есть семьи, которые просыпаются под телевизор. Есть огромный запрос на развлекательный контент. Очень многие подходили ко мне и благодарили за "Хто зверху", за то, что мы восстановили "Improv Live Show". Мне пишут, будет ли четвертый сезон программы "Екси". Люди тоже хотят отвлекаться.

У меня есть еще одна небольшая мечта, и я это предлагаю на разных каналах. В основном работаю с "Новым каналом", но это проектно. Я не работаю только на "Новом канале", я свободный агент.

Я им сказал, что понимаю, что сейчас нет финансирования. Но я готов идти на огромные уступки и согласиться на огромный объем работы, если мы создадим детский контент на телеке, которого вообще нет.

Я готов работать за бесценок. И, конечно, мы будем туда вкладывать смыслы. Да, я седой, мне 41 год, но я с удовольствием буду бегать с детьми и задавать им вопросы по украинской литературе или географии.

Вот тут уже, наверное, должно присоединиться и государство, потому что этот контент не коммерческий. Огромная проблема, что у нас есть коммерческое телевидение. Они хотят создавать то, что будет приносить рекламу, и заработают деньги. Поэтому он (детский контент на телевидении - ред.) там и исчез, как и спорт, к сожалению.

- Александр, вы довольно часто ездите на фронт. Как вы потом воспринимаете реальность относительно мирных городов?

Иногда впечатление, что это две разных реалии, просто две разных жизни. И нам здесь не нужно забывать о том, что несется там. О том, что там каждый день погибают люди, о том, какой ценой.

И вот я советовал бы всем без исключения хотя бы в Краматорск съездить, Славянск, Харьков хотя бы увидеть. Очень влияет, когда ты едешь впервые. Ты видишь просто уничтоженное все вокруг. Когда ты видишь людей, женщин в брониках прямо на улице в Херсоне, все переворачивается.

В такие моменты ты уже не забываешь о том, что идет война. Если у вас есть возможность поддержать военных как-то, даже просто с ними увидеться, уделить внимание, сделайте это.

Если вы артист, вы можете отправиться к ним и показать свои способности. Парни и девушки на восстановлении очень нуждаются во внимании. Конечно, когда они идут на передовую, там не до того. Мы видим кратковременно, и они не сильно пускают к себе.

Но если вы думаете, что война закончилась, айда поближе на передовую.

Об угрозах от Шария, отношениях с детьми, личных переменах Александра за время полномасштабной войны, смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале РБК-Украина.