Безпечної дози не існує: Супрун розповіла про алкоголь

Уляна Супрун розповіла про дії алкоголю на організм (фото: pixabay.com)

Супрун закликає українців не зловживати спиртними напоями

Уляна Супрун заявила, що масштабне дослідження хвороб і смертності, пов'язаних з алкоголем у всьому світі, показало, що безпечної дози алкоголю не існує. Про це в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці в Facebook.

Супрун навела кілька аргументів, чому варто відмовитися від алкоголю. Або, принаймні, вживати його відповідально.

За даними ВООЗ, Україна входить в десятку найбільш питущих країн світу, разом з пострадянськими країнами, Сербією, Чехією і, як не дивно, Австралією.

В Європейському регіоні ВООЗ кожна 10 людина страждає від хвороб, пов'язаних з алкоголем, а їх понад 200. Україна лідирує за кількістю людей з вадами здоров'я і поведінки, пов'язаними з алкоголем - 4,7%. На кожні 100 000 населення майже 14 осіб помирають від надмірного вживання алкоголю. Гірше лише в Росії та Білорусі.

Уляна Супрун розповіла про дії алкоголю на організм (фото: pixabay.com)

Супрун радить розібратися з дозами. Одна стандартна доза алкоголю - це кількість спирту, що печінка може знешкодити відносно швидко. Тому токсична дія на нервову систему буде мінімальна. Це 350 мл 5% пива, 40 мл горілки, віскі, коньяку чи іншого міцного напою, 150 мл вина.

Чим менше ви важите, тим менше пийте. Спирайтеся саме на кількість доз алкоголю, а не на почуття сп'яніння. У будь-якій ситуації чоловікам варто пити не більше чотирьох доз будь-якого алкоголю, а жінкам трьох. Людям 18-24 років слід пити на одну дозу менше.

Уляна Супрун розповіла про дії алкоголю на організм (фото: pixabay.com)

Експерт радить запивати алкоголь водою і мати під рукою корисну їжу. Алкоголь викликає викид гормону інсуліну. В результаті, рівень глюкози в крові падає, і ми відчуваємо раптовий голод.

Алкоголь і закуска незабаром стануть підшкірним жиром - цеглинкою стіни хронічних захворювань. Для людей з діабетом це особливо небезпечно. Оберніть це зрада на перемогу - з'їжте в цей момент щось корисне: рибу, суп, салат, висівковий хліб з маслом, а не смажену картоплю або іншу сміттєву їжу.

Нагадаємо, що Супрун розвіяла міфи про медичний канабіс. Вона вважає, що дозвіл канабіноїдів допоміг би багатьом людям.

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