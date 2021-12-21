Як безпечно їздити під час снігопаду: п'ять важливих порад водіям

Наприкінці грудня в Україну прийшла справжня зима: снігопади накривають Київ та інші міста країни. В таких умовах від водіїв потрібна підвищена уважність на дорогах, а керування автомобілем помітно ускладнюється.

Важливі поради, як безпечно на автомобілі їздити у снігопад, читайте нижче у матеріалі РБК-Україна Авто.

Омивач, щітка, лопата, Не забувайте про важливі аксесуари

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Перед зимовим сезоном потрібно забезпечити свій автомобіль декількома аксесуарами: щіткою для снігу, невеликим запасом зимового омивача, невеликою лопатою. Дощові зими відучують автомобілістів від цієї звички, а між тим навіть невеликий шар снігу простіше прибрати за допомогою щітки-скребка. Вона дозволить зберегти руки теплими і завдяки довгій ручці допоможе прибрати сніг з усієї площі лобового і заднього скла.

У снігову кашу дороги активно поливають регентами, які істотно підвищують витрату омивача. Невеликий його запас, навіть півлітрова пляшка допоможе вам доїхати з чистим склом до автомагазину чи АЗС, де ви зможете докупити омивач.

Не лінуйтеся. Очистити машину від снігу

Прийшовши вранці на стоянку або вийшовши з дому до машини, не полінуйтеся витратити 7-10 хвилин, щоб якісно очистити машину від снігу. Спочатку приберіть сніг з даху, потім з усіх вікон, далі з капота і багажника. Також не забудьте про фари, ліхтарі та номерні знаки.

Неприбраний з даху сніг може підтанути й при гальмуванні "з'їхати" на лобове скло. Якщо снігу буде занадто багато, склоочисники з ним не впораються, і на декілька секунд вас "засліпить". Також сніг з даху в русі може змітатися й погіршувати видимість через заднє скло. Не прибравши сніг з капота, ви звужуєте зону видимості через лобове скло.

Не зупиняйтеся. Як правильно іздити під час снігопаду

Рух по снігу вимагає витримки іта спокою. Намагайтеся збільшити дистанцію до автомобіля, що їде попереду, уникайте різких маневрів – поворотів, перестроювань. Рухаючись по сніжній "каші" або цілинному снігу, намагайтися не зупинятися, щоб уникнути буксування. Потрібно намагатися їхати з рівномірною швидкістю на "рівних обертах". З кожною зміною темпу руху провідні колеса можуть забуксувати.

Кожна зупинка – це вирогідність того, що відновлювати рух доведеться з пробуксовкою, що тягне за собою ризик втрати контролю над автомобілем та перевитрату палива. Якщо ви відчули, що колеса прослизають, не поспішайте додавати обороти двигуна. Колеса можуть відполірувати покриття, і зрушити з місця буде практично неможливо. Намагайтеся, натискаючи та відпускаючи акселератор, набрати швидкість за рахунок інерції

Щоб вчасно помітити початок буксування, на під'їзді до "підозрілих" ділянок вимкніть музику, поставте на мінімум вентилятор обігрівача, попросіть пасажирів утриматися від розмов. Слухайте машину та свій вестибулярний апарат!

Рухатися по снігу бажано на малому газу на першій-другій передачі на машині з "механікою", а на авто з АКПП - мало не зовсім відпустивши педаль акселератора. Більшість з автоматичними трансмісіями мають зимовий режим. Якщо він відсутній, намагайтеся рушати з другої передачі.

Не сповільнюйтесь різко. Як безпечно гальмувати на снігу

Сніг дуже оманливий. Навіть якщо здається, що він укочений, і гальмівний шлях можна спрогнозувати, все одно різко не гальмуйте. Під снігом може виявитися крижана кірка. Тому, якщо дозволяє трансмісія вашого авто, намагайтеся максимально уповільнюватися за рахунок гальмування двигуном – переходячи послідовно на знижені передачі.

Не паркуйтеся в заметах. Як не потрапити до снігового полону

Намагайтеся не залишати автомобіль на ніч в глибокому заметі, нехай навіть увечері ви в нього легко заїхали. Зі зміною погоди змінюється й характер снігу. При температурі близько нуля сніг щільний, по ньому легше їхати. З пониженням температури сніг стає більш пухнастим і легким, в ньому легше застрягти.

Намагайтеся з вечора розчистити собі місце стоянки, щоб не тільки по траєкторії коліс не було снігу, а й під днищем автомобіля. Якщо такої можливості немає, то перед тим, як запаркуєте машину, накатайте собі колію.