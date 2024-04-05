Семьи вместо интернатов. Как в Украине изменят правила усыновления и опеки над детьми

В Украине планируют реформировать систему помощи детям, нуждающимся в родительской заботе. Как это будет происходить – в материале РБК-Украина.

Вызовы военного времени значительно усугубили проблемы безопасности детей и опеки над ними. Тысячи оказались под рисками обстрелов, а из оккупированных территорий детей продолжает принудительно вывозить страна-агрессор.

Сейчас в Украине разрабатывают стратегию, обеспечивающую права детей на рост в семейном окружении. Это и одно из требований, которые нам выдвигает ЕС: дети должны быть в семьях, а не в учреждениях.

Как в Украине хотят реформировать отрасль и почему ни одно заведение не заменит детям родительскую любовь и опеку – читайте подробнее.

Почему детям лучше жить в семьях

Прошло уже 10 лет после того, как львовянка Виктория Дрымаловская с мужем приняли в семью сначала одну девочку, а затем другую. У них уже был свой родной сын. Сейчас парню 21, девушкам по 16. Давид – студент ветеринарного университета. Мария в 9 классе, Настя – в 10-м. Мария любит активный отдых, спорт, читать детективы. Настя – слушать музыку, фотографировать, заниматься животными. Мечтает стать фото-видео-оператором.

Семья начала задумываться о приемных детях еще лет 20 назад. Но шло время, и за ежедневными хлопотами этот вопрос отложили. Через несколько лет Виктория побывала в гостях у подруги, где было трое детей с большой разницей в возрасте: двое мальчиков постарше и младшая девочка.

"Мы сидели, и женщина так хорошо об этом рассказывала: "Моя девочка, мой цветочек". А я как раз очень хотела еще девочку. Когда пришли домой от подруги, то с мужем вернулись к этому обсуждению. Уже на следующий день пришли в нашу районную службу по делам детей. Нам там все очень хорошо и детально рассказали, и мы начали двигаться", – вспоминает Виктория в разговоре с РБК-Украина.

Фото: Виктория Дрымаловская с Настей и Марией (из личного архива семьи)

На курсах, которые нужно посещать всем желающим взять ребенка, посоветовали написать, что хотят взять сразу двоих. Тогда было больше шансов найти кого-то. Со временем в семье появилась первая девочка Мария. Второго ребенка брать сначала не планировали. Но через год семье позвонили и сказали, что есть еще одна девочка. У нее были родственники, но они не захотели оформить над ней опеку, а маму лишили родительских прав. Виктории предложили приехать познакомиться с девочкой. Так у них появился второй приемный ребенок.

В Украине многие дети находятся в разных институциональных учреждениях, а не в семьях. По состоянию на 1 января 2024 года, в таких заведениях находилось более 27 тысяч детей, приводит РБК-Украина данные заместитель главы Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Николай Литвиненко.

В ЕС такие заведения считают местами несвободы, плохо влияющие на жизнь ребенка. Потому там стараются по максимуму сделать так, чтобы детей воспитывали в семьях. А если исчерпаны все ресурсы для устройства ребенка в семью, его устраивают в заведения, где созданы условия, приближенные к семейным. Там они свободно передвигаются, интегрируются, учатся всему – от приготовления пищи до бронирования билетов на поезд.

"В большинстве стран Европы не тратятся миллионы средств из бюджетов на содержание таких заведений, а в Украине это до сих пор происходит. Сам институциональный уход негативно влияет на всю жизнь ребенка. В первую очередь на детей младшего возраста, до 3 лет. Исследования говорят, что буквально несколько месяцев пребывание ребенка в таком заведении несет необратимые изменения в его способности к формированию привязанности, на навыки социализации", – объясняет эксперт.

По исследованиям, мозг ребенка критически страдает, когда с самого маленького возраста его никто не берет на руки, не обнимает. Он не может опираться на какого-нибудь одного взрослого, когда ему нужна помощь. Ребенок вынужден сам себя успокаивать, когда плачет. Далее у него могут быть сложности с формированием здоровых отношений с людьми во взрослом возрасте.

Виктория тоже говорит, что дети вообще не должны находиться в таких заведениях. Так как такие учреждения созданы, чтобы государству было легче, но это не о заботе о ребенке.

Фото: Старший сын Виктории Давид с Марией и Настей (из личного архива семьи)

"До сих пор некоторые травматические опыты у Марии еще не искоренены", – вспоминает мама девочки. – В таких институциях детей преимущественно не адаптируют к жизни. Когда мы впервые приехали в магазин, она хватала все с полок и все хотела: от салфеток до масла. У нее не было понимания, откуда берутся деньги, еда. Когда приезжали из магазина и разбирали сумки, то спрашивала, кто нам это дал. Когда впервые увидела блендер, то стояла и долго смотрела, потому что раньше никогда такого не видела. Также в детдоме было однообразие по еде. Она не знала названий большинства фруктов".

В таких заведениях выходить в город нельзя, разве только на какие-нибудь праздники. В детдомах, даже хороших и современных, детям часто не дают права выбора. Например, от гречки на завтрак отказаться нельзя, потому что ее дают всем. Понемногу научиться выбирать и прислушиваться к себе можно, только когда ребенок растет в семье, говорят оба собеседника.

"Там воспитывают очень вежливых детей. В отрицательном смысле"

Всем детям в новой семье нужно пройти процесс привыкания. Это бывает у всех по-разному. Если раньше был отрицательный опыт, ребенок может долгое время никому не доверять или закрываться в себе, говорит Виктория Дрымаловская.

"Может быть такая вещь как "медовый месяц". Как только ребенок приходит в семью, то часто ведет себя очень хорошо, пытается быть лучше, помогать по дому. Но в целом дети часто закрыты. Например, наша дочь в интернатном заведении практически не плакала. И до сих пор она редко плачет, но, по крайней мере, мы ее этому научили. У нее была такая привычка – когда ей что-то не нравилось, то она улыбалась. Не знала, как проявлять обычные эмоции. Мы с ней работали и объясняли, как на что реагировать", – рассказывает она.

Также у дочери сначала было тотальное недоверие ко взрослым. Когда ее что-то спрашивали, отвечала так, чтобы всех устраивало и только то, что от нее хотели услышать. А своих желаний не понимала, не прислушивалась к ним.

"Проблема была не столько в адаптации к семье, сколько в том, чтобы ребенок просто расслабился, не боялся. Но потом она увидела и поняла, что ее кормят, обнимают, общаются и страшных вещей не делают, и очень быстро раскрылась. А в таких заведениях, знаете, воспитывают очень вежливых детей. В негативном смысле. И потом ребенок всю жизнь подстраивается под других. А когда спрашивают, что он хочет сам, то не знает, что сказать", – добавляет Виктория.

Фото: Одна из проблем в том, что в институциональных учреждениях детей не приспосабливаются к жизни, говорят эксперты (Getty Images)

Какие изменения предлагают в рамках реформы

Из-за войны проблема институционального ухода за детьми обострилась еще больше. С оккупированных территорий россияне принудительно вывозят детей в РФ, а с их возвращением очень много сложностей. Также часть детей без опеки были эвакуированы в страны ЕС. Принявшие их государства потребовали возвращения детей в семьи, а не в учреждения. Поэтому в Украине активизировали внедрение реформы системы ухода и поддержки детей. Главная идея состоит в том, чтобы создать условия для жизни детей в семейном окружении.

"Речь идет о том, чтобы для начала оценить потребности каждого такого ребенка. Выяснить, почему они до сих пор в учреждениях, сформировать индивидуальный план работы с каждым ребенком. Посмотреть, есть ли ресурсы родителей восстановить свой родительский потенциал и принять ребенка обратно в семью. Если нет, то способствовать устройству ребенка в семейную форму воспитания или усыновлению", – отмечает Николай Литвиненко.

Дети и их семьи должны получать необходимые услуги и поддержку в громаде, с помощью специалистов преодолевать сложные жизненные обстоятельства, а семья для ребенка должна сохраняться. Также должно существовать достаточно семейных форм воспитания для детей, которые не могут проживать с родителями. Для этого нужно создавать условия в самих громадах: от подвоза ребенка в школу, если живет далеко, до быстрого доступа к педиатру.

Эти идеи легли в текст проекта стратегии обеспечения права каждого ребенка на рост в семейном окружении. Одна из целей – усилить возможности обеспечения детям безопасной и благоприятной для развития среды. Также хотят изменить систему институционального ухода и воспитания: не закрывать заведения, а использовать ресурс для предоставления услуг детям и их семьям без круглосуточного пребывания детей. И ввести изменения для детей, которые выходят из таких заведений в мир, когда вырастают.

Фото: Лучшую опеку детям может дать семья, а не специальное учреждение (Getty Images)

Проект обновленной стратегии был передан на рассмотрение Минсоцполитики, а ведомство готовит его на представление в Кабмин. Таких изменений требует от Украины ЕС: нас просят снизить высокий уровень институционализации заведений, и чтобы как можно больше детей росло в семьях. И прежде всего – чтобы по возможности детей возвращали родным родителям, когда это отвечает интересам ребенка. Для этого нужно работать с самими родителями, чтобы они были к этому готовы.

"Нужно, чтобы в каждой громаде были возможности для временного и постоянного устройства ребенка в семейное окружение. Это могут быть патронатные семьи, приемные семьи, детские дома семейного типа. Надо чтобы было больше семей, готовых принять ребенка. В том числе ребенка с инвалидностью, особыми потребностями. Также нужно увеличить размер социальной помощи таким семьям", – добавляет эксперт.

Отдельные усилия брошены на то, чтобы возвращать из РФ принудительно вывезенных из Украины детей и помочь в процессе реинтеграции. Далее детям организуют обследование, зачивляют в учебные учреждения, занимаются устройством в семьи.

Как воспримут изменения на местах

Стратегию уже в апреле презентуют представителям Еврокомиссии, а до июня должны принять и начать реализовывать, говорит Дарья Касьянова, глава правления "Украинской сети за права ребенка" и национальный директор по развитию программ "СОС Дитячі Містечка Україна".

"По сути в реформу вложено то, что мы делаем много лет. Усилия должны быть направлены на поддержку детей в биологических семьях, а если нет такой возможности, то в семьях приемных. В новой стратегии учтена текущая ситуация – новые вызовы войны. Это и депортированные, незаконно перемещенные дети. Часто бывает, что принудительно вывезенных детей не к кому возвращать, поэтому им нужно искать семьи. А по возвращении они тоже нуждаются в услугах на уровне общин – медицинских, социальных, образовательных", – говорит Касьянова.

Эксперты надеются, что за этой реформой придут реальные деньги и реальный контроль за исполнением стратегии.

"Раньше реформа была формальной, ни денег, ни специалистов для ее реализации не было. Она не выполнялась, как было запланировано. Были только отдельные инициативы", – добавляет собеседница.

Фото: Мария любит активный отдых, читать детективы. Настя – слушать музыку, фотографировать (из личного архива семьи)

Есть вероятность, что институциональные учреждения будут против изменений, поскольку у них будут ограничены возможности для финансирования. Впрочем, по мнению Касьяновой, эти учреждения должны быть напрямую вовлечены в реформу. Страны, уже реализовавшие такие изменения, делали профильные учреждения партнерами реформы.

"Идея не в том, чтобы закрыть заведения. На базе них можно сделать именно то, что нужно громаде. Много где не хватает детских садов, центров реабилитации, например. Важно закрывать потребности детей и их семей. Если персонал учреждений не будет вовлечен в реформу, мы снова, к сожалению, столкнемся с сопротивлением, и они могут стать в оппозицию. Вместо этого они должны стать частью изменений", – уверена эксперт.

Если реформа начнется, к 2026 году доля детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, воспитывающихся в семьях, должна возрасти до 95% от общего количества. Также прогнозируют, что количество детей, получающих институциональный уход и воспитание, уменьшится на 60%, а детей в возрасте до 3 лет – на 80%. На треть больше детей с особыми образовательными потребностями или инвалидностью будут получать услуги там, где живут.

Главное – сделать первый шаг

Как понять, готовы ли вы принять ребенка в семью? Виктория говорит, что в этом помогут подготовительные курсы – их проходят перед тем, как кого-то усыновить или взять под опеку. Также для этого нужно собрать пакет документов.

"Надо сходить на курсы, и тогда будет видно: вы поймете, готовы ли к усыновлению. Всегда можно вернуть назад, если решили – это "не мое". Но если вообще не пробовать, то понять будет невозможно. Я в свое время по курсам как раз как раз и начала, потому что в моем окружении на то время не было никого, кто взял приемного ребенка. Главное этот шаг сделать и начать. Далее приемные родители должны проходить такие курсы каждые два года повторно", – делится опытом Виктория.

Став приемной матерью, она стала проходить много обучения. Это помогло ей и в воспитании родного сына тоже. Своего сына в начале она воспитывала интуитивно и, как ей казалось, правильно.

Фото: Виктория уверена, что приложила все усилия, чтобы у детей было лучшее будущее (из семейного архива семьи)

"Уже с приемными детьми начала интересоваться современными методами, расти над собой. Поняла, что с сыном допустила многие ошибки. Да и с девочками тоже. Но главное – осознать это. Я не опустила руки, а начала совершенствоваться как мама. Это радостно и приятно, но и тяжело. Воспитание родного ребенка и приемного – не думаю что-то проще или сложнее. Это по-своему сложно и везде свои особенности", – рассказывает женщина.

Оглядываясь на 10-летний опыт, Виктория Дрымаловская уверена, что от идеи принять в семью еще двоих детей точно не отказалась.

"Если бы мне еще раз пришлось это пережить, многое я делала бы иначе. Но однозначно это были бы мои дети. Считаю, что я поступила правильно. И очень счастлива, что они у меня есть. Все прилагаемые усилия стоят того, чтобы видеть их частью семьи. И скажу честно – не представляю, где они были бы и что с ними было бы после интерната. А сейчас я более уверена, что приложила усилия, чтобы у них было хорошее будущее", – подчеркивает Виктория.