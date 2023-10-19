Военный Вышебаба выдал неутешительный прогноз по войне: "Это очень плохо"

Военный и поэт Павел Вышебаба, который служит в ВСУ с начала полномасштабной войны РФ против Украины, поделился своими прогнозами по поводу того, когда наша страна сможет победить. Он считает, что это может произойти не скоро.

Сколько может продолжаться война

По словам Вышебабы, он не хочет давать оптимистичных прогнозов, хотя очень обрадуется, если Украина быстро победит. Он считает, что украинцам нужно готовиться к тому, что война может длиться долго.

"Все мы хотим скорой победы, но нужно быть готовыми к тяжелой и долгой борьбе. И 7-8 лет, возможно, это даже оптимистично", - заявил военный.

Вышебаба рассказал, верит ли в скорую победу (скриншот)

Что может ускорить победу Украины

Вышебаба заявил, что войну поможет закончить событие в РФ, которое подорвет власть и "снесет" элиту Кремля. По словам военного, скорую победу принесет так называемый "черный лебедь".

"Что-то вроде идущих на Москву "вагнеровцев". Тогда это не удалось, но какая-то случайная неожиданная ситуация, которая может расшатать ситуацию в России или сменить власть. Я не знаю, повлияет ли смерть Путина на это", - пояснил военный.

Почему Вышебаба дает неутешительные прогнозы

Военный также объяснил, что у врага больше людей и оружия. У РФ больше ресурсов, но Украина имеет преимущество в одном из факторов – в мотивации. По словам Вышебабы, наша страна должна накапливать все остальные ресурсы. Но сам он не верит, что именно это ускорит победу.

"Откуда может взяться скорая победа, когда у врага всего больше? Поэтому мы должны готовиться к тому, чтобы увеличивать все эти показатели. Искать БК, искать технику, авиацию, уметь стойко держать оборону. И постоянное пополнение войска нам позволят или дождаться "черного" лебедя" и воспользоваться этой ситуацией, отвоевать свои территории, или нарастить эти показатели и победить в условиях сегодняшних. Я лично такого не вижу, это очень плохо", - признался Вышебаба.