"Бездушные скоты". Друг умершего Сергея Гладкова грубо послал российскую журналистку

Украинский комик Вадим Набоков грубо послал российскую журналистку, которая донимала его звонками на фоне новости о смерти его коллеги - звезды "Каламбура" Сергея Гладкова.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-аккаунт Набокова.

Как комик из "Каламбура" послал россиянку

По словам Набокова, сегодня ему начали звонить с российских номеров. Сначала так называемая журналистка перепутала имя и назвала его Василием, после чего снова перезвонила и представилась.

Оказалось, Набокову звонили из российского издания Life. Комика просили рассказать о его умершем коллеге. Однако говорить с россиянами и делиться с ними воспоминаниями о Гладкове артист не захотел. Он грубо послал журналистку вслед за русским военным кораблем.

Набоков не скрывал, что звонок из РФ его откровенно удивил и возмутил. Он назвал россиян "потерянными". При этом комик показал скриншот экрана своего телефона. На нем видно, что артист получил несколько звонков с российских номеров.

Смерть звезды "Каламбура" - что известно

О том, что Сергей Гладков умер, стало известно сегодня утром. Его коллега Набоков разместил пост в Facebook и рассказал, что комика больше нет.

Гладков запомнился работой в тележурнале "Каламбур". Там он играл, в частность, роль Мужика в "Деревне дураков". Актеру было 60 лет, причины его смерти пока что не раскрываются.

Однако ранее в СМИ появлялась информация о том, что у Гладкова могли быть проблемы со здоровьем. Артист якобы "боролся с тяжелой болезнью". Помимо этого, коллега Гладкова в одном из интервью рассказывал, что комик с трудом передвигался. Звезда "Каламбура" якобы не мог ходить без палочки или ходунков из-за "больших проблем с суставами".