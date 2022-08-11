RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Без домашки і поборів": українка розповіла, як навчаються школярі в Польщі

Фото: як навчаються діти в польських школах (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Навчання в школах Польщі дуже відрізняється від навчальної системи в Україні.

Своїм досвідом про польські школи поділилася Світлана Строженко в групі" Батьки SOS " в Facebook.

Українка розповіла про навчальний заклад в невеликому місті Румія біля Гдині.

Чим відрізняються школи Польщі від України

По-перше, в місцевих школах немає "поборів".

"Фонд є, він використовується для дозвілля дітей (екскурсії, нагороди, подарунки, Піца) у нас в класі - це 10 злотих на місяць (81 гривня)", - розповіла Світлана.

За словами матері школяра, діти в Польщі рівноправні люди, такі ж як дорослі. Вранці вони обіймаються з директором школи.

Харчування в польських школах - дуже хороше.

"Тут все відмінно і діти шоковані, тому що дали картоплю з цілими 20 шматками м'яса (зі слів дітей, ясно що перебільшено), в школі готують смачно, ну їм подобається. Ціна, як у нас по днях, приблизно 35-45 злотих (285 гривень) на місяць на дитину, при тому, що їхали на екскурсію і обід був проплачений, упакували сухпай (бургери, фрукти, сік)", - поділилася українка.

Шкільна програма легше ніж в Україні, і знову ж таки, схильності учня індивідуальний підхід, зазначає вона. Домашнє завдання дітям не задають. Шкільних лінійок і спеціальної форми для дітей в Польщі немає.

Світлана також розповіла, що в школі є прекрасна бібліотека.

"Просто принесли книги і залишили, облік - ні, сама бібліотека оснащена всім, є компи, планшети, настолки, книги - все задарма. Тобто ти приходиш в бібліотеку і маєш всі ресурси. Вперше бачила чергу в бібліотеку, і бібліотекар не стресує, а допомагає дітям", - зазначила жінка.

Як ми раніше писали, стало відомо, як працюватимуть школи в Київській області з 1 вересня.

Читайте також, як навчатимуться діти в інших містах України - Києві, Сумах, Львові, Івано-Франківську і так далі.

Читайте РБК-Україна в Google News
школаПольша