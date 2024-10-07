Выборы в США 2024: точная дата голосования

Выборы президента США в 2024 году станут одним из самых значимых в истории страны. В гонке за Белый дом после насыщенной избирательной кампании встретятся республиканец Дональд Трамп и демократка Камала Харрис.

Содержание

Когда состоятся президентские выборы

День выборов - 5 ноября 2024 года. Победитель будет занимать президентский пост в течение четырех лет, начиная с 2025 года.

Президент США имеет право самостоятельно принимать некоторые законы. Но в основном Трамп или Харрис должны будут работать с Конгрессом для принятия нового законодательства.

На мировой арене у лидера США значительная свобода в представлении страны за рубежом и проведении внешней политики.

5 ноября избиратели проголосуют не только за будущего президента, но и за кандидатов в Конгресс, которые займут места в Палате представителей и Сенате.

Отметим, в отличие от многих стран выборы в США проходят не на выходных, а по вторникам (после первого понедельника ноября). В этом году дата пришлась на 5 ноября.

Подробнее о том, почему американцы голосуют именно во второй день недели и как это связано с историей страны, читайте в материале "Дань традиции: почему выборы в США всегда проходят во вторник".

Как проходят президентские выборы

Победителем станет не тот, кто наберет абсолютное большинство голосов по всей стране. Кандидаты соревнуются за победу в каждом из 50 штатов.

В каждом из них, есть определенное количество так называемых голосов коллегии выборщиков, частично основанное на численности населения. Всего выборщики имеют 538 голосов, для победы Трампу или Харрис достаточно 270 и более голосов.

Выборы проходят по принципу "победитель получает все", причем это правило действует как на уровне штата (кроме Небраски и Мэна, в которых часть выборщиков избирается на уровне избирательных округов), когда избирается коллегия выборщиков, так и на уровне самой коллегии.

Большинство штатов в значительной степени склоняются к Демократической или Республиканской партии. Поэтому основное внимание обычно уделяется "фиолетовым" или "колеблющимся" штатам, где может победить любой из кандидатов.

На национальном уровне кандидат может набрать наибольшее количество голосов, но все равно потерпеть поражение от коллегии выборщиков. Так было с Хиллари Клинтон в 2016 году.

Какие основные колеблющиеся штаты

Через несколько "колеблющихся" штатов фактически пролегает дорога в Белый дом. И они играют огромную роль в выборах.

Как правило, эти штаты отдают предпочтения то демократам, то республиканцам с небольшим перевесом.

На последних президентских выборах ключевым штатом была Пенсильвания, которая дает сразу 19 голосов выборщиков. И нынешний год не станет исключением.

Дональд Трамп попытается заручиться поддержкой Аризоны, Джорджии, Висконсина и Невады, в которых демократ Джо Байден с небольшим перевесом победил в 2020 году. На последних выборах Флорида и Огайо были безопасной территорией для республиканцев. Однако, как пишут американские СМИ, "ничто не высечено на камне".

Когда начинается досрочное голосование

Избиратели могут посетить участок или лично проголосовать по открепительному бюллетеню в штатах, где разрешен один или оба метода. Во многих штатах правила досрочного голосования различаются в зависимости от округа.

В некоторых штатах уже началось ранее личное и почтовое голосование. В частности, в Алабаме (11 сентября), Висконсине (19 сентября), Миннесоте, Южной Дакоте и Вирджинии (20 сентября).

График досрочного голосования выглядит так:

21 сентября - Северная Каролина

23 сентября - Миссисипи

26 сентября - Мичиган

30 сентября - Небраска

7 октября - Джорджия

9 октября - Аризона

15 октября - Джорджия

16 октября - Невада

17 октября - Северная Каролина

19 октября - Невада

21 октября - Техас

22 октября - Висконсин

26 октября - Мичиган

Что происходит в день выборов

Большинство избирателей 5 ноября придут на участки, проголосуют, после чего начнется подсчет голосов. В каждом штате он проводится проводят после закрытия соответствующих участков. Время закрытия избирательных участков различается, но обычно это примерно 19:00 по местному времени.

Разница часовых поясов в США означает, что на восточном побережье бюллетени уже подсчитают, в то время как избиратели, например, на Аляске и Гавайях все еще будут голосовать на участках.

Когда будут результаты

Обычно победителя объявляют в ночь выборов, но, например, в 2020 году на подсчет всех голосов ушло несколько дней.

Не исключено, что так будет и в этом году. А установление окончательных итогов может занять недели. Однако, как правило, результаты по штатам и, соответственно, весь результат выборов становится известным задолго до окончательного подсчета.

Период после выборов называют переходным, если происходит смена президента. На этот раз точно будет переходный период, поскольку Джо Байден уходит из Белого дома. Это дает время будущей администрации определиться с новыми министрами и составить планы на президентский срок.

Когда будет заключительный этап

Следующий этап президентских выборов - голосование коллегии выборщиков (те самые 538 человек, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбия). Как правило, это члены Демократической и Республиканской партий, партийные активисты, бывшие политики и сторонники одного из кандидатов.

17 декабря выборщики проголосуют в своих штатах, после чего их голоса передадут в Конгресс США.

Когда утвердят нового президента

6 января 2025 года члены Конгресса соберутся для подсчета голосов выборщиков. Результаты голосования коллегии утвердит глава Сената - действующий вице-президент, то есть Камала Харрис.

Отметим, в прошлый раз этот день стал историческим, когда Капитолий подвергся штурму сторонников Дональда Трампа, которые пытались оспорить подсчет. С тех пор Конгресс принял реформу подсчета голосов выборщиков с целью улучшить процесс передачи власти. Теперь требуется одобрение 1/5 Палаты представителей и Сената, чтобы рассмотреть вопрос об оспаривании результата штата. Это более высокая планка, чем было раньше, когда любой законодатель из каждой палаты мог инициировать оспаривание.

20 января 2025 года - день инаугурации. В этот день новый президент и вице-президент примут присягу при вступлении в должность.