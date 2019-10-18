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Бий його, як мене: Усик дав пораду Гвоздику перед боєм з росіянином

STYLERЖиття    18.10.2019 - 17:21
Бий його, як мене: Усик дав пораду Гвоздику перед боєм з росіянином
Олександр Усик підтримав колегу Олександра Гвоздика (instagram.com/alex_gvozdyk)

Олександр Усик дав напуття колезі-боксеру Олександру Гвоздику

Олександр Усик вирішив зухвало підтримати свого колегу по цеху Олександра Гвоздика, який незабаром буде змагатися в бою з росіянином. Бій відбудеться у Філадельфії, на ринг проти українця вийде Артур Бетербієв з РФ.

"Сашко, братське серце, приїхали тебе підтримати. Все, що є - будемо віддавати. А ти, в свою чергу, віддай все, що в тебе є і порадуй нас, брат. І будь ласка, бий його так само, як ти мене бив. Це боляче", - сказав Усик.

До речі, український боксер спробує взяти реванш на професійному рингу над Артуром Бетербієвим, якому 10 років тому програв у любительському боксі на турнірі у Туреччині. Тоді Гвоздик достроково програв технічним нокаутом у першому раунді через зламаного носа. Цікаво, що двічі в любителях інший українець Олександр Усик перемагав Бетербієва за очками.

Бий його, як мене: Усик дав пораду Гвоздику перед боєм з росіяниномОлександр Усик з Олександром Гвоздиком (instagram.com/alex_gvozdyk)

Цей бій для одного з боксерів стане початком шляху до звання абсолютного чемпіона у напівважкій вазі. І українець, і росіянин хочуть заволодіти всіма поясами.

до Речі, Гвоздик став чемпіоном WBC в грудні 2018, відібравши титул у канадця Адоніса Стівенсона. Потім захистив пояс в кінці березня 2019 року проти француза Дуду Нгумбу.

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