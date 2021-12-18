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Берінчик переміг росіянина у важкому бою і зберіг пояс WBO International

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Бровари, Субота 18 грудня 2021 23:39
Берінчик переміг росіянина у важкому бою і зберіг пояс WBO International Фото: Денис Берінчик зберіг чемпіонський пояс WBO International (twitter.com/by_Ukraine)
Автор: Ігор Литвиненко

Український боксер Денис Берінчик (16-0, 9 КО) здобув перемогу над росіянином Ісою Чанієвим (15-4, 7 КО). Перемога дозволила українцю зберегти другорядний чемпіонський пояс WBO International.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Берінчик, який славиться своїми епатажними виходами, цього разу також з'явився в рингу ефектно - виїхав на автомобілі в жовтому костюмі Санти і розкидав подарунки.

Що стосується самого бою, то він також вийшов вельми барвистим. Берінчик з першого раунду намагався тиснути, однак у другій трихвилинці росіянин відповів власною агресією. Це накрутило темп бою, перетворивши його на своєрідну рубку.

У третьому раунді українцю вдалося провести хорошу кінцівку, донісши до підборіддя Чанієва хороший боковий. Після цього росіянина трохи повело, але він встояв.

У п'ятому раунді знову почалася рубка, в ході якої Чанієв сильно розбив ніс Берінчику. Кровотеча після цього не припинялася до завершення всього бою.

Далі бій тривав досить рівно з перемінним успіхом то одного, то іншого боксера. У підсумку все вирішувалося на суддівських записках після 12 раунду. Судді одноголосним рішенням віддали перемогу Берінчику - 116-112, 118-110, 118-111.

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Денис Беринчик Бокс
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