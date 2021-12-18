Берінчик переміг росіянина у важкому бою і зберіг пояс WBO International

Берінчик, який славиться своїми епатажними виходами, цього разу також з'явився в рингу ефектно - виїхав на автомобілі в жовтому костюмі Санти і розкидав подарунки.

Denys Berinchyk comes to the ring in Brovari, Ukraine! pic.twitter.com/9znEcdIC1x — Tim Boxeo (@TimBoxeo) December 18, 2021

Що стосується самого бою, то він також вийшов вельми барвистим. Берінчик з першого раунду намагався тиснути, однак у другій трихвилинці росіянин відповів власною агресією. Це накрутило темп бою, перетворивши його на своєрідну рубку.

У третьому раунді українцю вдалося провести хорошу кінцівку, донісши до підборіддя Чанієва хороший боковий. Після цього росіянина трохи повело, але він встояв.

У п'ятому раунді знову почалася рубка, в ході якої Чанієв сильно розбив ніс Берінчику. Кровотеча після цього не припинялася до завершення всього бою.

Далі бій тривав досить рівно з перемінним успіхом то одного, то іншого боксера. У підсумку все вирішувалося на суддівських записках після 12 раунду. Судді одноголосним рішенням віддали перемогу Берінчику - 116-112, 118-110, 118-111.