Астроном дал советы украинцам, которые хотят сфотографировать "поцелуй" Юпитера и Венера

1 и 2 марта ночью на небе будут соединяться две планеты Юпитер и Венера. Для того чтобы увидеть так называемый "поцелуй", не нужно иметь специального оборудования. Наблюдать соединение можно невооруженным глазом из любой точки планеты.

А как сделать удачное фото уникального космического явления, рассказал астроном Владимир Кажанов на своей странице в Facebook .

Правила качественного фото небесных светил

Ищите планеты на закате после захода Солнца.

Используйте штатив или крепеж камеры, если у вас есть.

Экспериментируйте с настройками камеры: автоматический режим, профи, разная экспозиция, разное ISO, разная диафрагма и т.д.

Если вы будете снимать фотоаппаратом, попробуйте разные объективы.

Если у вас есть места, где можно снять вид планеты над панорамой города, реки, озера, сходите туда обязательно. Тогда кадр получится невероятным!

Если есть телескоп или другой оптический прибор, вы можете увидеть спутники Юпитера. Они выглядят как полосы облаков на планете.

Что известно о соединении планет

В течение двух ночей 1 и 2 марта на звездном небе можно наблюдать соединения Юпитера и Венеры, которые несколько недель постепенно приближались друг к другу.

Однако на самом деле это оптическое явление, ведь планеты никуда не двигаются и остаются на своих орбитах. Благодаря орбитальным схемам Земли, Юпитера и Венеры подобные соединения происходят примерно раз в год.

Чтобы различить две планеты, обращайте внимание на яркость. Юпитер будет сиять вдвое ярче звезды Сириус, а Венера - в шесть раз ярче Юпитера.

Если есть бинокль, обязательно воспользуйтесь, ведь у него можно будет рассмотреть даже три крупнейших спутника Юпитера: Ио, Ганимед и Калисто.

А вот, как выглядит сам поцелуй через телескоп: