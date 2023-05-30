Врач рассказала, как справиться с аллергией на тополиный пух
Фото: Как справиться с аллергией на тополиный пух (flickr.com)
Сейчас в Украине период цветения тополей. Это может вызывать аллергию у определенных людей.
Какие симптомы аллергии и как ее побороть рассказала врач Наталья Шевчук на странице Facebook "Медичний центр Доказові".
Как справиться с аллергией
- Проверяйте прогноз пыльцы. Вы можете загуглить местные прогнозы пыльцы, чтобы знать, когда ожидается ее высокий уровень. Эта информация поможет спланировать деятельность и принять необходимые меры.
- В часы пик высокой концентрации пыльцы в воздухе (чаще это утренние часы и в ветреные дни) ограничите по возможности активность, сводя к минимуму время пребывания на свежем воздухе.
- Закрывайте окна, когда тополиного пуха слишком много. Это поможет предотвратить попадание пуха в ваши жилые помещения и снизит уровень аллергенов на дому.
- Подумайте об использовании воздухоочистителей с фильтрами HEPA в вашем доме, особенно в спальнях, чтобы удалить воздушные аллергены, в том числе такие как тополиный пух.
- Поддерживайте чистоту в своем жилище: регулярно убирайте , чтобы минимизировать накопление пыли, пыльцы и других аллергенов. Пылесосите и производите влажную уборку твердых поверхностей.
- Если надевать на улицу во время сезона тополиного пуха рубашки с длинными рукавами, длинные брюки, шляпы и солнцезащитные очки, это может минимизировать прямой контакт с аллергенами, создав физический барьер и уменьшить влияние.
- После времяпрепровождения на улице примите душ, чтобы удалить любые аллергены, которые могли попасть в кожу или одежду, полезно умыться, вымыть руки или принять душ и переодеться в чистую (не с улицы) одежду.
- Также можно применять солевой изотонический раствор для промывания носа.
- При необходимости проконсультируйтесь со своим семейным врачом или аллергологом для получения индивидуальных рекомендаций.
Симптомы аллергии на тополиный пух:
- Слезоточивость
- Опухшие веки
- Светобоязнь
- Приступы чихания
- Аллергический насморк
- Покраснение носа
- Повышенная утомляемость
- Головные боли.
Напомним, что названы продукты, вызывающие аллергию у детей.
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