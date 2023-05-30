Врач рассказала, как справиться с аллергией на тополиный пух

Фото: Как справиться с аллергией на тополиный пух (flickr.com)

Сейчас в Украине период цветения тополей. Это может вызывать аллергию у определенных людей.

Какие симптомы аллергии и как ее побороть рассказала врач Наталья Шевчук на странице Facebook "Медичний центр Доказові".