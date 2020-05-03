Бережіть голови: магнітна буря накриє Землю на початку травня

Магнітні бурі у травні почнуться з сильного метеоудара вже в перших днях місяця. Як повідомляють фахівці, погіршення геомагнітної ситуації варто очікувати у вівторок, 5 травня.

За даними лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, сильна магнітна буря 5 травня призведе до того, що погіршення самопочуття люди відчують вже в понеділок, 4 травня. Також залишкові явища варто очікувати у середу, 6 травня.

У ці дні люди можуть відчути загальне погіршення самопочуття, сильні головні болі, слабкість, сонливість, дратівливість і апатію. Можливе підвищення або зниження артеріального тиску.

Наступні магнітні бурі, за даними фахівців, відвідають Землю вже в кінці місяця, 29 травня. Магнітні бурі – це слабкі або середньої сили магнітні коливання. Погіршення самопочуття зазвичай відчувають метеозалежні люди, а також ті, у кого є хронічні захворювання і літні люди.

Магнітні бурі у травні 2020 року

Для того, щоб мінімізувати вплив геомагнітної обстановки, варто відмовитися від жирної та гострої їжі, виключити алкоголь, а замість кави випити чаю з ромашкою.

Допоможе нормалізувати стан прогулянка на свіжому повітрі, відмова від фізичної та розумової напруги, нормальний сон і вживання достатньої кількості рідини.

Людям з серцево-судинними захворюваннями необхідно уважніше поставитися до свого здоров'я, більше відпочивати, а необхідні ліки тримати під рукою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіолог дала поради про те, як позбавитися від метеозалежності назавжди.