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Бережи себе і маму: Зеленський написав зворушливе привітання з Днем батька


В День батька Володимир Зеленський написав зворушливе привітання

Володимир Зеленський привітав свого тата з Днем батька. Новообраний президент України написав лаконічне і зворушливе привітання, в якому привітав усіх батьків. Своє привітання гарант опублікував на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.

Володимир Зеленський написав, що батько для нього залишається головним моральним авторитетом, а також попросив його залишатися здоровим і берегти себе.

 

День батька - Зеленський зворушливо привітав батьків (фото: facebook.com/zelenskiy95)

"Сьогодні День батька. Вітаю всіх батьків і, звичайно, свого. Олександре Семеновичу, тато, зі святом! Ти завжди був і залишаєшся моїм головним моральним авторитетом. Будь ласка, будь здоровим, бадьорим, сповненим сил. Бережи себе і маму. Я вас люблю", - написав він.

День батька - Зеленський зворушливо привітав батьків (скріншот поста облікового запису facebook.com/zelenskiy95)

Користувачі мережі також приєдналися до привітань:

  • Міцного здоров'я!)
  • Міцного здоров'я і довгих років!!!)))
  • Ми пишаємося, що у вашого батька, гідний син і наш президент.
  • З святом!!!
  • Достойний батько. Гідний син. Зі святом батьки.
  • Вітаю обох батьків з цим знаменним днем!
  • Дякуємо вам за такого сина! Нехай охороняє нашого Президента Господь...

День батька - Зеленський зворушливо привітав батьків (скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/zelenskiy95)

Нагадаємо, що раніше екс-президент Петро Порошенко також привітав українців зі святом.

Як повідомлялося раніше, 26 травня, в День Києва президент Володимир Зеленський і колишній глава держави Петро Порошенко привітали жителів столиці і розповіли, чим для них став цей древній і водночас вічно молоде місто.

Раніше ми писали про те, що категорично не можна робити на Трійцю, коли це свято відзначають у 2019 році.

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