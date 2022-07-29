Білий одяг після прання став кольоровим? Тримайте лайфхак, як повернути речам свій колір
Нерідко буває, що після прання одягу результат підносить неприємний сюрприз - шорти або футболка білих тонів забарвлюється в жовті чи блакитні кольори, прямо як у сорочки та реглана, що були в машинці скопом.
Об'єктивна причина - помилка при пранні речей різних кольорів разом. Та не слід впадати у відчай, адже є спосіб повернути рідні тони одягу.
Простий метод відбілювання не тільки білих речей, але і кольорових, описує ProstoWay.
Як повернути свій колір пофарбованому після прання одягу
Для процедури вам знадобитися:
- 5 літрів гарячої води
- 1/2 склянки порошку
- 1 столова ложка кисневого відбілювача
- 1 столова ложка рослинної олії
Далі - сама операція:
- Всі зазначені інгредієнти слід змішати в тазі до отримання однорідності, після чого просто занурити туди "постраждалі" речі. Зверніть увагу, що вони повинні бути занурені в рідину повністю.
- Тепер потрібно чекати, поки вода повністю не охолоне (займає по часі близько двох-трьох годин).
- Періодично під час охолодження води з розчином з речами слід їх перемішувати, щоб процес відбілювання одягу відбувався рівномірно.
- Після цього потрібно відправити всі ці речі знову в машинку, застосовуючи для прання звичайний режим. У пралку більше нічого додавати - не потрібно.
Отриманий результат відбілювання одягу з таким попереднім замочуванням в розчині має вас порадувати.
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