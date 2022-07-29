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Белая одежда после стирки стала цветной? Держите лайфхак, как вернуть вещам свой цвет

Новина українською →
Пятница 29 июля 2022 16:49
Белая одежда после стирки стала цветной? Держите лайфхак, как вернуть вещам свой цвет Фото: окрашенной после стирки одежде можно легко вернуть свой цвет (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Нередко бывает, что после стирки одежды результат преподносит неприятный сюрприз - шорты или футболка белых тонов окрашивается в желтые или голубые цвета, прямо как у рубашки и реглана, что были в машинке скопом.

Объективная причина - ошибка при стирке вещей разных цветов вместе. Но не следует отчаиваться, ведь есть способ вернуть родные тона одежде.

Простой метод отбеливания не только белых вещей, но и цветных, описывает ProstoWay.

Как вернуть свой цвет окрашенной после стирки одежде

Для процедуры вам понадобятся:

  • 5 литров горячей воды
  • 1/2 стакана порошка
  • 1 столовая ложка кислородного отбеливателя
  • 1 столовая ложка растительного масла

Далее - сама операция:

  1. Все указанные ингредиенты следует смешать в тазе до получения однородности, после чего просто погрузить туда "пострадавшие" вещи. Обратите внимание, что они должны быть погружены в жидкость полностью.
  2. Теперь нужно ждать, пока вода полностью не остынет (занимает по времени около двух-трех часов).
  3. Периодически во время остывания воды с раствором с вещами следует их перемешивать, чтобы процесс отбеливания одежды происходил равномерно.
  4. После этого нужно отправить все эти вещи снова в машинку, применяя для стирки обычный режим. В стиралку больше ничего добавлять - не нужно.

Полученный результат отбеливания одежды с таким предварительным замачиванием в растворе должен вас порадовать.

Напомним, ранее мы рассказывали про 6 частых ошибок во время стирки, которые портят одежду.

Добавим также, перед этим эксперт по уборке показала копеечное средство для выведения любых пятен.

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