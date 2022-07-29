Белая одежда после стирки стала цветной? Держите лайфхак, как вернуть вещам свой цвет
Нередко бывает, что после стирки одежды результат преподносит неприятный сюрприз - шорты или футболка белых тонов окрашивается в желтые или голубые цвета, прямо как у рубашки и реглана, что были в машинке скопом.
Объективная причина - ошибка при стирке вещей разных цветов вместе. Но не следует отчаиваться, ведь есть способ вернуть родные тона одежде.
Простой метод отбеливания не только белых вещей, но и цветных, описывает ProstoWay.
Как вернуть свой цвет окрашенной после стирки одежде
Для процедуры вам понадобятся:
- 5 литров горячей воды
- 1/2 стакана порошка
- 1 столовая ложка кислородного отбеливателя
- 1 столовая ложка растительного масла
Далее - сама операция:
- Все указанные ингредиенты следует смешать в тазе до получения однородности, после чего просто погрузить туда "пострадавшие" вещи. Обратите внимание, что они должны быть погружены в жидкость полностью.
- Теперь нужно ждать, пока вода полностью не остынет (занимает по времени около двух-трех часов).
- Периодически во время остывания воды с раствором с вещами следует их перемешивать, чтобы процесс отбеливания одежды происходил равномерно.
- После этого нужно отправить все эти вещи снова в машинку, применяя для стирки обычный режим. В стиралку больше ничего добавлять - не нужно.
Полученный результат отбеливания одежды с таким предварительным замачиванием в растворе должен вас порадовать.
Напомним, ранее мы рассказывали про 6 частых ошибок во время стирки, которые портят одежду.
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