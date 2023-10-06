Бекхем спіймав свою дружину на брехні під час інтерв'ю про бідне дитинство. Вікторії довелося виправдовуватись
Зіркове подружжя Бекхмемів люблять один одного підколювати на публіці, і за цим їх прихильники просто обожнюють спостерігати. Так, Девід грайливо закликав дружину Вікторію говорити правду, поки вона розповідала співрозмовнику історію свого народження.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на документальний серіал "Бекхем" від Netflix.
Бекхем викрив дружину на обмані про просте походження
В одному зі своїх недавніх інтерв'ю Вікторія Бекхем розмірковувала про своє непросте дитинство.
Так, модель почала говорити, що вона та її чоловік виросли в сім'ях, які дуже багато працювали, і що вони, за її словами, з робітничого класу.
Вікторія розповідає про своє дитинство (фото: скріншот з Netflix)
Однак Девід, який перебував у сусідній кімнаті, не міг пройти повз цієї репліки.
Він заглянув з-за дверей і наполіг на тому, щоб Вікторія розповіла всю правду.
Девід Бекхем (фото: скріншот з Netflix)
"Будь чесною!" - сказав Бекхем, вимагаючи відповіді від своєї дружини.
Але Вікторія продовжила стверджувати, що в її словах нема брехні.
"На якій машині тато возив тебе до школи?", - запитав спортсмен кохану.
Модель почала ухилятися від відповіді, розповідаючи про те, що її батько займався різними речами.
Тоді ексфутболіст знову попросив дружину дати чесну відповідь.
Вікторія та Девід Бекхеми (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Вікторія відчула, що вона не таке проста, як здається, і відповіла: "Це непроста відповідь".
Зрештою, красуня зізналася:
"Окей. У 80-х у мого тата був Rolls-Royce".
Нагадаємо, нещодавно Вікторія Бекхем розповіла про ймовірний роман Девіда, який ледь не поклав кінець їх шлюбу.
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