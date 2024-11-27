Бедняков растрогал архивным фото покойной мамы в ее день рождения: "Люблю тебя сильно"

"Сейчас я бы заносил цветы в твою квартиру. Но сюрприза бы все равно не получилось. Ведь ты еще с самого утра стояла бы у окна и выглядывала мою машину. С днем ​​рождения, Валентина Николаевна", - написал шоумен.

В этой публикации он не смог обойтись без юмора.

"Я не в кроссовках, мама. Пальцы не мерзнут. Не переживай. Люблю тебя сильно", - отметил Бедняков.

Также он попросил в этом посте всех подписчиков позвонить своим мамам.

К публикации он прикрепил старый черно-белый снимок, на котором изображена его мама Валентина Николаевна в молодости. Комментарии к посту он закрыл.

Мать Андрея Беднякова - архивное фото (фото: instagram.com/biedniakov)

Напомним, что актер родом из Мариуполя. После начала полномасштабного вторжения РФ его мама и другие родственники находилась в этом городе, который ежедневно бомбили. С 1 марта 2022 года Мариуполь находился в осаде российских войск, которые практически полностью разрушили город и убили десятки тысяч мирных жителей.

Бедняков рассказывал, что его мама долго болела, но надежда на выздоровление все же была, если бы не началась большая война. С каждым днем Валентине Николаевне становилось хуже.

"Как только все началось, нам написала женщина, которая сидела с мамой и сказала: "Ко мне подошла Валентина Николаевна, обняла меня и сказала: "Ну все, это конец". С каждым взрывом ей становилось хуже. Здоровому человеку это тяжело, а больному человеку в раза тяжелее. Плюс в квартире было уже +3, потом 0 градусов, а для больного взрослого человека это катастрофа", - вспоминал ведущий.

Андрей Бедняков и его мама Валентина Николаевна (фото: instagram.com/biedniakov)

Незадолго до смерти сестре все же удалось вывезти ее из Мариуполя. Это случилось 4 апреля, однако 6 апреля 2022 года женщина умерла. Она уже длительное время находилась в коме.

По словам Беднякова, маму удалось вывезти и "похоронить по-человечески", а не возле подъезда, как хоронили родственников другие жители Мариуполя. Однако могила женщины находится на неподконтрольной Украине территории.

Валентина Николаевна - архивное фото (фото: instagram.com/biedniakov)