Бєдняков зворушив архівним фото покійної мами у її день народження: "Люблю тебе сильно"

Відомий телеведучий, блогер та шоумен Андрій Бєдняков, який нещодавно оголосив про те, що розлучається зі своєю дружиною, показав архівну світлину своєї матері на честь її дня народження.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на його новий пост у Instagram.
"Зараз я б заносив квіти до твоєї квартири. Але сюрпризу б все одно не вийшло. Адже ти ще з самого ранку стояла б біля вікна і виглядала мою машину. З днем народження, Валентино Миколаївно", - написав шоумен.
У цій публікації він не зміг обійтися без гумору.
"Я не в кросівках, мамо. Пальці не мерзнуть. Не хвилюйся. Люблю тебе сильно", - зазначив Бєдняков.
Також він попросив у цьому пості всіх підписників зателефонувати своїм мамам.
До публікації він прикріпив старий чорно-білий знімок, на якому зображено його маму Валентину Миколаївну в молодості. Коментарі до поста він закрив.
Мати Андрія Беднякова - архівне фото (фото: instagram.com/biedniakov)
Нагадаємо, що актор родом із Маріуполя. Після початку повномасштабного вторгнення РФ його мама та інші родичі перебувала у цьому місті, яке щодня бомбили. З 1 березня 2022 року Маріуполь перебував в облозі російських військ, які практично повністю зруйнували місто та вбили десятки тисяч мирних жителів.
Бєдняков розповідав, що його мама довго хворіла, але надія на одужання все ж таки була, якби не почалася велика війна. Щодня Валентині Миколаївні ставало гірше.
"Щойно все почалося, нам написала жінка, яка сиділа з мамою і сказала: "До мене підійшла Валентина Миколаївна, обійняла мене і сказала: "Ну все, це кінець". З кожним вибухом їй ставало гірше. Здоровій людині це важко, а хворій людині в рази важче. Плюс у квартирі було вже +3, потім 0 градусів, а для хворої дорослої людини це катастрофа", - згадував ведучий.
Андрій Бедняков та його мама Валентина Миколаївна (фото: instagram.com/biedniakov)
Незадовго до смерті сестрі все ж таки вдалося вивезти її з Маріуполя. Це сталося 4 квітня, проте 6 квітня 2022 року жінка померла. Вона вже тривалий час перебувала у комі.
За словами Беднякова, маму вдалося вивезти та "поховати по-людськи", а не біля під'їзду, як ховали родичів інші жителі Маріуполя. Проте могила жінки знаходиться на непідконтрольній Україні території.
Валентина Миколаївна - архівне фото (фото: instagram.com/biedniakov)