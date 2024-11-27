Бєдняков зворушив архівним фото покійної мами у її день народження: "Люблю тебе сильно"

"Зараз я б заносив квіти до твоєї квартири. Але сюрпризу б все одно не вийшло. Адже ти ще з самого ранку стояла б біля вікна і виглядала мою машину. З днем ​​народження, Валентино Миколаївно", - написав шоумен.

У цій публікації він не зміг обійтися без гумору.

"Я не в кросівках, мамо. Пальці не мерзнуть. Не хвилюйся. Люблю тебе сильно", - зазначив Бєдняков.

Також він попросив у цьому пості всіх підписників зателефонувати своїм мамам.

До публікації він прикріпив старий чорно-білий знімок, на якому зображено його маму Валентину Миколаївну в молодості. Коментарі до поста він закрив.

Мати Андрія Беднякова - архівне фото (фото: instagram.com/biedniakov)

Нагадаємо, що актор родом із Маріуполя. Після початку повномасштабного вторгнення РФ його мама та інші родичі перебувала у цьому місті, яке щодня бомбили. З 1 березня 2022 року Маріуполь перебував в облозі російських військ, які практично повністю зруйнували місто та вбили десятки тисяч мирних жителів.

Бєдняков розповідав, що його мама довго хворіла, але надія на одужання все ж таки була, якби не почалася велика війна. Щодня Валентині Миколаївні ставало гірше.

"Щойно все почалося, нам написала жінка, яка сиділа з мамою і сказала: "До мене підійшла Валентина Миколаївна, обійняла мене і сказала: "Ну все, це кінець". З кожним вибухом їй ставало гірше. Здоровій людині це важко, а хворій людині в рази важче. Плюс у квартирі було вже +3, потім 0 градусів, а для хворої дорослої людини це катастрофа", - згадував ведучий.

Андрій Бедняков та його мама Валентина Миколаївна (фото: instagram.com/biedniakov)

Незадовго до смерті сестрі все ж таки вдалося вивезти її з Маріуполя. Це сталося 4 квітня, проте 6 квітня 2022 року жінка померла. Вона вже тривалий час перебувала у комі.

За словами Беднякова, маму вдалося вивезти та "поховати по-людськи", а не біля під'їзду, як ховали родичів інші жителі Маріуполя. Проте могила жінки знаходиться на непідконтрольній Україні території.

Валентина Миколаївна - архівне фото (фото: instagram.com/biedniakov)