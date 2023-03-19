Львовский псевдопастырь растлил более 140 детей: какое он получил наказание

Львовский пастырь, организатор детских лагерей Роман Московченко был осужден за развращение и сексуальное насилие над детьми. Следствие установило более 147 эпизодов сексуального насилия в детских лагерях, подсобных помещениях, в церкви и в школе, где он работал.

Детали этой истории, а также какое наказание получил Московченко - читайте ниже.

Как всплыла информация о насилии

В 2019 году в Центр "Женские перспективы" обратилась 22-летняя женщина, которая рассказала о 10-летнем насилии со стороны своего преподавателя. Она нуждалась в юридической и психологической помощи. Благодаря поддержке организации и психологов женщина обратилась в полицию.

Было открыто уголовное дело и более полугода следователи собирали информацию. В мае 2020 года был проведен обыск у Романа Московченко, пастыря, педагога, организатора детских лагерей.

"Были найдены компьютеры, ноутбуки, жесткие диски, флешки с видео и фотографиями детей. Полицейские были шокированы количеством фото и видео-доказательств. Также нашли дневники, в которых Московченко детально описывал свои сексуальные отношения с детьми и их длительность. Записи он вел с 2005 по 2020 год. Сначала записывал от руки, а позже сканировал все записи и стал набирать их на компьютере. Эти записи стали очень важными доказательствами в деле", - рассказали в Центре "Женские перспективы".

С 2003 по 2018 год Роман Московченко работал координатором внешних связей УВК "Школа-гимназия святой Софии во Львове". Также у него было сообщество "Дети Христа" на территории школы.

Были найдены его жертвы из этой школы и уже взрослые женщины рассказывали, как он вызывал девочек в свой кабинет, заставлял раздеваться, дотрагивался до них. Детям он рассказывал, что "наказывает их за плохое поведение".

Кроме растления, Московченко также насиловал девочек. Одна из его жертв это подтвердила. Его жертвами были девочки в возрасте от 11 до 14 лет.

Как проходил суд над Московченко

Псевдопастырь был арестован, ему предъявили подозрение в растлении несовершеннолетних и сексуальном насилии. Изначально удалось подтвердить более 11 эпизодов, но следствие смогло собрать больше информации и выяснилось, что на счету у Московченко 147 жертв.

Среди пострадавших были дети из разных семей - как из полноценных, так и сироты. За 15 лет ни один ребенок не рассказал взрослым, чем с ними занимается Московченко. Никто из коллег-педагогов ни разу не заподозрил, что он занимается противоправными действиями. Более того, дети к нему относились с теплотой и его любили.

Первая медицинская экспертиза установила, что Роман Московченко абсолютно вменяем и его можно осудить по всей строгости закона. На тот момент ему грозило 15 лет заключения свободы.

Обвиняемый свою вину не признавал и от всех обвинений отказался.

Как сообщала адвокат Московченко в конце 2021 года, за год следствия и содержания в СИЗО, ее подзащитный практически превратился в "овоща", неоднократно пытался совершить самоубийство. Она начала настаивать на повторной-психологической экспертизе.

По словам адвоката потерпевших Галины Федькович, на суде пытались обнаружить что-то в биографиях девочек, чтобы обесценить надругательство.

"Несмотря на наличие очевидных доказательств совершенных сексуальных преступлений против девочек возрастом от 10 лет, у стороны защиты возникали вопросы к потерпевшим, которые касались их личной жизни, и очевидно, бала цель обесценить их переживания и опыт, и оправдать действия насильника поведением пострадавших детей", - рассказала защитница.

На большинстве фото и видео, которые найдены в квартире Московченко, были изображены девочки, которые на момент суда достигли совершеннолетия. Потерпевшие, которые обратились в полицию и суд, связывались с ними, но многие женщины отказались давать показания и участвовать в деле - они опасались огласки, был страх, что это испортит им репутацию.

Что же решил суд

К сожалению, отправить Романа Московченко на долгий срок в тюрьму не удалось. Вторая медицинская комиссия признала его недееспособным.

Галицкий районный суд города Львова признал львовского педофила и организатора христианских лагерей виновным в 147 эпизодах изнасилований и растления малолетних.

49-летний Роман Московченко, у которого была безупречная репутация религиозного наставника в организации "Дети Христа" вероятнее всего до конца жизни будет находиться на принудительном лечении в психиатрической больнице.

Кроме того, если Московченко будет выздоравливать в психиатрической лечебнице и это подтвердит медицинская оценка, то суд вернется к рассмотрению обвинительного акта. Если же он выздоравливать не будет, то он проведет всю жизнь в психиатрической лечебнице.

Стоит отметить, что решение суда украинцы считают слишком мягким. В комментариях они указывают, что психбольница - это "попытка убежать от наказания", и что "жаль, что не в тюрьму пожизненно".