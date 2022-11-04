"Хлопок, перегруппировка и жест доброй воли": появился словарь российского новояза
Пытаясь скрыть реальные факты о ходе войны против Украины, в России активно используют разнообразные фразы и эвфемизмы, оправдывая или приуменьшая масштабы неудач своей армии. Такие термины можно сравнить с "новоязом", как в романе-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".
Как в РФ иносказательно описывают реалии войны, растолковали в Центре стратегических коммуникаций при МКИП Spravdi, представив "Словарь российских эвфемизмов".
Причину появления подобных фраз в ведомстве объясняют намерением Кремля хоть как-то скрывать свои поражения от собственного населения, не называя вещи своими именами.
"Зачем россиянам "новояз"? Он оправдывает репрессии, захватнические войны и уменьшает масштабы неудач, которых стало значительно больше благодаря мастерству ВСУ", - говорится в сообщении.
Фразы и что на самом деле стоит за ними
- "частичная мобилизация" - ускоренная мобилизация с отправкой резервистов на фронт без переподготовки и медицинского обследования
- "спецоперация идет по плану" - военное поражение ВС РФ
- "жест доброй воли" - выведение российского гарнизона с острова Змеиный после того, как украинская артиллерия установила над ним огневой контроль
- "кардинальное сокращение военной активности" - выведение российских войск из Киевской и Черниговской областей из-за больших потерь и невозможность поддерживать их обеспечение благодаря активным действиям ВСУ
- "сознательное замедление темпов наступления" - остановка наступления на Донбассе из-за невозможности одолеть украинскую оборону
- "перегруппировка, свертывание и переброска войск" - бегство российских войск из Харьковской области под давлением наступления ВСУ
- "хлопок" - взрыв
- "задымление" - пожар
- "подтопление" - наводнение
- "ситуация" - стихийное бедствие или техногенная катастрофа с разрушениями и жертвами, война
- "сщелкивание" - разрушение Крымского моста в результате взрыва
- "жесткая посадка" - авиакатастрофа
- "касание, сближение" - столкновение самолетов, вертолетов, кораблей, автомобилей и прочее
- "беспорядки" - протесты
- "экстремизм" - оппозиционная деятельность
- "фейк" - информация, полученная не из правительственных источников, информация, противоречащая правительственной пропаганде
- "неонацисты, фашисты, сатанисты" - любой, кого российский режим считает врагом и пытается уничтожить
- "воссоединение" - оккупация и попытка аннексии АР Крым и Севастополя
- "народная республика" - подконтрольная Кремлю террористическая организация, исполняющая роль оккупационной администрации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей
- "специальная военная операция (СВО)" - полномасштабная война против Украины
- "денацификация - геноцид украинцев
- "нам не оставили выбора" - отсутствие каких-либо внятных аргументов для оправдания войны
- "защита народа Донбасса" - попытка оккупации большей части территории Украины, террористические атаки на жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры
- "защита мирного населения" - использование гражданских в качестве живого щита и использование его в пропаганде
- "переоформление военного положения" - оглашение военного положения на оккупированных территориях
- "освобождение" - оккупация украинских территорий
- "террористический акт" - атака на российский военный объект.
Словарь российского "новояза", чтобы оправдать войну против Украины и неудачи на фронте (фото: t.me/mkipu)
Напомним, недавно хакеры взломали каналы роспропаганды в Крыму и показали видео уничтожение кораблей флота РФ.
Также ранее сообщалось, что по данным ГУР Минобороны Украины, спецслужбы РФ готовят кампанию по дискредитации национально-освободительных движений народов России.