"Хлопок, перегруппировка и жест доброй воли": появился словарь российского новояза

Пытаясь скрыть реальные факты о ходе войны против Украины, в России активно используют разнообразные фразы и эвфемизмы, оправдывая или приуменьшая масштабы неудач своей армии. Такие термины можно сравнить с "новоязом", как в романе-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".

Как в РФ иносказательно описывают реалии войны, растолковали в Центре стратегических коммуникаций при МКИП Spravdi , представив "Словарь российских эвфемизмов".

Причину появления подобных фраз в ведомстве объясняют намерением Кремля хоть как-то скрывать свои поражения от собственного населения, не называя вещи своими именами.

"Зачем россиянам "новояз"? Он оправдывает репрессии, захватнические войны и уменьшает масштабы неудач, которых стало значительно больше благодаря мастерству ВСУ", - говорится в сообщении.

Фразы и что на самом деле стоит за ними

"частичная мобилизация" - ускоренная мобилизация с отправкой резервистов на фронт без переподготовки и медицинского обследования

"спецоперация идет по плану" - военное поражение ВС РФ

"жест доброй воли" - выведение российского гарнизона с острова Змеиный после того, как украинская артиллерия установила над ним огневой контроль

"кардинальное сокращение военной активности" - выведение российских войск из Киевской и Черниговской областей из-за больших потерь и невозможность поддерживать их обеспечение благодаря активным действиям ВСУ

"сознательное замедление темпов наступления" - остановка наступления на Донбассе из-за невозможности одолеть украинскую оборону

"перегруппировка, свертывание и переброска войск" - бегство российских войск из Харьковской области под давлением наступления ВСУ

"хлопок" - взрыв

"задымление" - пожар

"подтопление" - наводнение

"ситуация" - стихийное бедствие или техногенная катастрофа с разрушениями и жертвами, война

"сщелкивание" - разрушение Крымского моста в результате взрыва

"жесткая посадка" - авиакатастрофа

"касание, сближение" - столкновение самолетов, вертолетов, кораблей, автомобилей и прочее

"беспорядки" - протесты

"экстремизм" - оппозиционная деятельность

"фейк" - информация, полученная не из правительственных источников, информация, противоречащая правительственной пропаганде

"неонацисты, фашисты, сатанисты" - любой, кого российский режим считает врагом и пытается уничтожить

"воссоединение" - оккупация и попытка аннексии АР Крым и Севастополя

"народная республика" - подконтрольная Кремлю террористическая организация, исполняющая роль оккупационной администрации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей

"специальная военная операция (СВО)" - полномасштабная война против Украины

"денацификация - геноцид украинцев

"нам не оставили выбора" - отсутствие каких-либо внятных аргументов для оправдания войны

"защита народа Донбасса" - попытка оккупации большей части территории Украины, террористические атаки на жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры

"защита мирного населения" - использование гражданских в качестве живого щита и использование его в пропаганде

"переоформление военного положения" - оглашение военного положения на оккупированных территориях

"освобождение" - оккупация украинских территорий

"террористический акт" - атака на российский военный объект.

Словарь российского "новояза", чтобы оправдать войну против Украины и неудачи на фронте (фото: t.me/mkipu)