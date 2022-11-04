ua ru
Пт, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Хлопок, перегруппировка и жест доброй воли": появился словарь российского новояза

Новина українською →
Пятница 04 ноября 2022 08:36
"Хлопок, перегруппировка и жест доброй воли": появился словарь российского новояза Фото: как в РФ оправдывают неудачи на фронте в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Пытаясь скрыть реальные факты о ходе войны против Украины, в России активно используют разнообразные фразы и эвфемизмы, оправдывая или приуменьшая масштабы неудач своей армии. Такие термины можно сравнить с "новоязом", как в романе-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".

Как в РФ иносказательно описывают реалии войны, растолковали в Центре стратегических коммуникаций при МКИП Spravdi, представив "Словарь российских эвфемизмов".

Причину появления подобных фраз в ведомстве объясняют намерением Кремля хоть как-то скрывать свои поражения от собственного населения, не называя вещи своими именами.

"Зачем россиянам "новояз"? Он оправдывает репрессии, захватнические войны и уменьшает масштабы неудач, которых стало значительно больше благодаря мастерству ВСУ", - говорится в сообщении.

Фразы и что на самом деле стоит за ними

  • "частичная мобилизация" - ускоренная мобилизация с отправкой резервистов на фронт без переподготовки и медицинского обследования
  • "спецоперация идет по плану" - военное поражение ВС РФ
  • "жест доброй воли" - выведение российского гарнизона с острова Змеиный после того, как украинская артиллерия установила над ним огневой контроль
  • "кардинальное сокращение военной активности" - выведение российских войск из Киевской и Черниговской областей из-за больших потерь и невозможность поддерживать их обеспечение благодаря активным действиям ВСУ
  • "сознательное замедление темпов наступления" - остановка наступления на Донбассе из-за невозможности одолеть украинскую оборону
  • "перегруппировка, свертывание и переброска войск" - бегство российских войск из Харьковской области под давлением наступления ВСУ
  • "хлопок" - взрыв
  • "задымление" - пожар
  • "подтопление" - наводнение
  • "ситуация" - стихийное бедствие или техногенная катастрофа с разрушениями и жертвами, война
  • "сщелкивание" - разрушение Крымского моста в результате взрыва
  • "жесткая посадка" - авиакатастрофа
  • "касание, сближение" - столкновение самолетов, вертолетов, кораблей, автомобилей и прочее
  • "беспорядки" - протесты
  • "экстремизм" - оппозиционная деятельность
  • "фейк" - информация, полученная не из правительственных источников, информация, противоречащая правительственной пропаганде
  • "неонацисты, фашисты, сатанисты" - любой, кого российский режим считает врагом и пытается уничтожить
  • "воссоединение" - оккупация и попытка аннексии АР Крым и Севастополя
  • "народная республика" - подконтрольная Кремлю террористическая организация, исполняющая роль оккупационной администрации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей
  • "специальная военная операция (СВО)" - полномасштабная война против Украины
  • "денацификация - геноцид украинцев
  • "нам не оставили выбора" - отсутствие каких-либо внятных аргументов для оправдания войны
  • "защита народа Донбасса" - попытка оккупации большей части территории Украины, террористические атаки на жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры
  • "защита мирного населения" - использование гражданских в качестве живого щита и использование его в пропаганде
  • "переоформление военного положения" - оглашение военного положения на оккупированных территориях
  • "освобождение" - оккупация украинских территорий
  • "террористический акт" - атака на российский военный объект.

&quot;Хлопок, перегруппировка и жест доброй воли&quot;: появился словарь российского новояза

Словарь российского "новояза", чтобы оправдать войну против Украины и неудачи на фронте (фото: t.me/mkipu)

Напомним, недавно хакеры взломали каналы роспропаганды в Крыму и показали видео уничтожение кораблей флота РФ.

Также ранее сообщалось, что по данным ГУР Минобороны Украины, спецслужбы РФ готовят кампанию по дискредитации национально-освободительных движений народов России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация словарь Война России против Украины