Хакеры взломали каналы роспропаганды в Крыму и показали видео уничтожение кораблей флота РФ

Неизвестные хакеры сломали телеканалы российской пропаганды в оккупированном Крыму и показали видео уничтожение кораблей Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко в Telegram .

"Неизвестные хакеры сломали все ключевые телеканалы российской пропаганды в оккупированном Крыму, и прямо сейчас крымчане могут наслаждаться кадрами уничтожения кораблей Черноморского флота России", - написал он.

Напомним, сегодня российская сторона вышла из зерновой сделки , якобы после атаки на Черноморский флот в оккупированном Севастополе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона предупреждала планы России и призвал от всех стран мира требовать продления зернового соглашения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.