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Хакеры взломали каналы роспропаганды в Крыму и показали видео уничтожение кораблей флота РФ

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Суббота 29 октября 2022 19:10
Хакеры взломали каналы роспропаганды в Крыму и показали видео уничтожение кораблей флота РФ Фото: хакеры взломали каналы роспропаганды в Крыму и показали видео уничтожение кораблей флота РФ (freepik.com)
Автор: Юлия Бойко

Неизвестные хакеры сломали телеканалы российской пропаганды в оккупированном Крыму и показали видео уничтожение кораблей Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко в Telegram.

"Неизвестные хакеры сломали все ключевые телеканалы российской пропаганды в оккупированном Крыму, и прямо сейчас крымчане могут наслаждаться кадрами уничтожения кораблей Черноморского флота России", - написал он.

Напомним, сегодня российская сторона вышла из зерновой сделки , якобы после атаки на Черноморский флот в оккупированном Севастополе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона предупреждала планы России и призвал от всех стран мира требовать продления зернового соглашения.

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