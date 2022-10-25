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Спецслужбы РФ готовят кампанию по дискредитации национальных движений в стране, - ГУР

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Москва, Вторник 25 октября 2022 19:36
Спецслужбы РФ готовят кампанию по дискредитации национальных движений в стране, - ГУР Фото: спецслужбы РФ готовят кампанию по дискредитации национальных движений (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Спецслужбы России в ближайшее время намерены развернуть кампанию по дискредитации национальных движений народов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Она будет направлена против лидеров национальных и национально-освободительных движений народов России. Ее начало запланировано уже на ближайшее время, а главной целью станет унижение самого стремления народов к самоопределению.

Для этого, как в самой России, так и за ее пределами будут использованы имеющиеся «агенты влияния» в информационной и политической сферах. Их задача – донести до «широких масс» мысль об априори агрессивном, террористическом или даже нацистском характере любых национальных движений.

Цель этой кампании – сорвать международную поддержку права народов на защиту своих прав, языка, культуры. Кроме этого, сформировать внутри украинского общества негативное отношение к народам России, которые страдают от имперской политики. Традиционно в первую очередь под удар российской пропаганды подпадают народы Кавказа, активно борющиеся за свое право на самоопределение.

Руководство России рассматривает национально-освободительные движения как одну из ключевых угроз самого существования России.

Ранее в ГУР назвали причину падения российского военного самолета в Иркутске. Авария вызвана низким качеством проведенных ремонтных работ.

Также мы писали, что в Москве продолжается так называемая "частичная мобилизация", несмотря на заявления местных властей о ее досрочном прекращении.

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