"Хлопок, перегрупування і жест доброї волі": з'явився словник російської новомови

Намагаючись приховати реальні факти про хід війни проти України, у Росії активно використовують різноманітні фрази та евфемізми, виправдовуючи чи применшуючи масштаби невдач своєї армії. Такі терміни можна порівняти з "новомовою", як у романі-антиутопії Джорджа Орвелла "1984".

Як у РФ алегорично описують реалії війни, розтлумачили в Центрі стратегічних комунікацій при МКІП Spravdi , представивши "Словник російських евфемізмів".

Причину появи подібних фраз у відомстві пояснюють наміром Кремля хоч якось приховувати свої поразки від власного населення, не називаючи речі своїми іменами.

"Навіщо росіянам "новомова"? Вона виправдовує репресії, загарбницькі війни та зменшує масштаби невдач, яких стало значно більше завдяки майстерності ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Фрази та що насправді стоїть за ними

"часткова мобілізація" - прискорена мобілізація з відправкою резервістів на фронт без перепідготовки та медичного обстеження

"спецоперація йде за планом" - військова поразка ЗС РФ

"жест доброї волі" - виведення російського гарнізону з острова Зміїний після того, як українська артилерія встановила над ним вогневий контроль

"кардинальне скорочення військової активності" - виведення російських військ з Київської та Чернігівської областей через великі втрати і неможливість підтримувати їхнє забезпечення завдяки активним діям ЗСУ

"свідоме уповільнення темпів наступу" - зупинка наступу на Донбасі через неможливість подолати українську оборону

"перегрупування, згортання та перекидання військ" - втеча російських військ з Харківської області під тиском наступу ЗСУ

"хлопок (бавовна)" - вибух

"задимлення" - пожежа

"підтоплення" - повінь

"ситуація" - стихійне лихо чи техногенна катастрофа з руйнуваннями та жертвами, війна

"зламування" - руйнація Кримського мосту внаслідок вибуху

"жорстка посадка" - авіакатастрофа

"дотик, зближення" - зіткнення літаків, вертольотів, кораблів, автомобілів тощо

"заворушення" - протести

"екстремізм" - опозиційна діяльність

"фейк" - інформація, отримана не з урядових джерел, інформація, що суперечить урядовій пропаганді

"неонацисти, фашисти, сатаністи" - будь-хто, кого російський режим вважає ворогом і намагається знищити

"возз'єднання" - окупація та спроба анексії АР Крим та Севастополя

"народна республіка" - підконтрольна Кремлю терористична організація, що виконує роль окупаційної адміністрації в окупованих районах Донецької та Луганської областей.

"спеціальна військова операція (СВО)" - повномасштабна війна проти України

"денацифікація - геноцид українців

"нам не залишили вибору" - відсутність притомних аргументів для виправдання війни

"захист народу Донбасу" - спроба окупації більшої частини території України, терористичні атаки на житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури

"захист мирного населення" - використання цивільних в якості живого щита та використання його в пропаганді

"переоформлення воєнного стану" - оголошення воєнного стану на окупованих територіях

"звільнення" - окупація українських територій

"терористичний акт" - атака на російський військовий об'єкт.

Словник російської "новомови", щоб виправдати війну проти України та невдачі на фронті (фото: t.me/mkipu)