Отец погибшего героя Украины живет в землянке: фото, от которых становится больно

Более года назад все СМИ облетела новость об отце Героя Украины и Герое Небесной Сотни Владиславе Зубенко. 6 сентября 2022 года оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова и дом Виталия Зубенко почти полностью был уничтожен. Все, что он успел вынести из дома - это награды своего сына.

РБК-Украина (проект Styler) пообщалось с Виталием Зубенко и узнало, как нелегко сейчас сложилась его судьба.

Дом восстановлению не подлежит

Дом Виталия Зубенко в Индустриальном районе Харькова восстановить уже невозможно, потому что от попадания российской ракеты он выгорел дотла. Все, что удалось спасти - это награды Владислава Зубенко, Героя Украины и погибшего Героя Небесной Сотни. Сам Виталий чудом успел выскочить из дома и остался в живых.

Некоторое время Виталий Владимирович жил у знакомых, но в дальнейшем ему нужно было позаботиться о собственном жилье.

Получить компенсацию за разрушенное здание он не смог. Более года он стучался во все двери, обращался к местным властям о помощи, но тщетно. Ему отказал городской голова, администрация Индустриального района Харьковского городского совета, в Министерстве ветеранов и в Министерстве социальной политики. Последний отказ - от Департамента жилищного хозяйства города Харькова.

Разрушенный дом по документам относится к общему участку, где находится сразу три дома. Два из них почти не пострадали, а вот дом Виталия - уничтожен полностью. Но углубляться в нюансы с документами местные власти не хотят, поэтому получить компенсацию за свой дом отец Героя Украины не может.

По словам начальника комиссии, "документы на жилье необходимые для предоставления компенсации не соответствуют требованиям законодательства".

Разрушенный дом Виталия Зубенко в Харькове (из архива владельца)

Вынужден жить в землянке

В собственности Виталия Зубенко есть еще один небольшой дачный дом, где он живет уже почти год. Но и там его постигла беда - дачный дом в Чугуеве Харьковской области был частично разрушен россиянами. Сейчас там нет коммуникаций - газа, воды, света.

За год Виталий Владимирович самостоятельно и на собственные средства смог перекрыть крышу, чтобы иметь хотя бы временное жилье. Он обустроил себе одну комнатку, больше похожую на землянку, и там живет.

Дачный дом Виталия Зубенко (из архива владельца)

Облэнерго дало разрешение на подключение и точку подключения, но средств на проведение работ уже нет. Зиму Виталию Зубенко придется прожить в этой землянке.

Как сейчас выглядит его временный дом – в видео.

Реквизиты для помощи Виталию Зубенко

BENEFICIARY

Получатель (Ф.И.О. получателя счета на латинице)

ЗУБЕНКО ВИТАЛИИ 61089, Украина, регион харьковская, город харьков, street kaialska, строительство 25



IBAN:

UA513052990262016400942977356



ACCOUNT

Счет в банке получателя (номер пластиковой карты или текущий счет в ПриватБанке)

5168 7450 3292 0388



BANK OF BENEFICIARY

Банк получателя

JSC CB PRIVATBANK, 1D ХРУШЕВСКОГО СТР., КИИВ, 01001, УКРАИН

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X



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Счет банка получателя в банке-корреспонденте

36445343



INTERMEDIARY BANK

Банк-корреспондент

Citibank NA, NEW YORK, USA

SWIFT CODE/BIC: CITIUS33



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305299



Получатель платежа

ЗУБЕНКО ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ



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UA073052990000026203863154272



Счет получателя:

26203863154272



Валюта счета

UAH



РНОКПП получателя:

2574717770



Назначение платежа:

Пополнение счета ЗУБЕНКО ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Номера карт ПриватБанк:

4149 6293 5894 8420

5168 7450 3292 0388

Кто такой Владислав Зубенко

Владислав Зубенко - житель Харькова, работал на Южной железной дороге. Был участником Революции Достоинства и приехал на Майдан в рыцарских доспехах. Там он вступил в ряды сотни Самообороны.

Владислав Зубенко (из архива отца)

20 февраля он получил пулевое ранение на улице Институтской, когда щитом прикрывал раненых. Врачи и волонтеры боролись за его жизнь более недели, но, к сожалению, он скончался в больнице 28 февраля 2014 года. Владиславу Зубенко, герою Небесной Сотни, было всего 22 года. И он был единственным сыном Виталия Зубенко.

21 ноября 2014 года он получил звание Героя Украины и награжден орденом "Золотой звезды". В 2015 году награжден медалью "За жертвенность и любовь к Украине".

Именем Владислава Зубенко назван поезд, а в вузе, где он учился, установлена мемориальная доска - в университете железнодорожного транспорта. Также основана именная стипендия.

Отец успел спасти только награды сына (из архива Виталия Зубенко)