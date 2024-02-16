Родители рассказали о неприятных поступках людей, какие их больше всего раздражают

Часто люди, у которых нет детей, могут указывать родителям, как воспитывать их малышей. Такое поведение очень не нравится родителям, ведь они только знают, как лучше будет их детям.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Когда сравнивают детей с домашними животными

На встречах с друзьями люди могут сравнивать детей с животными. А именно заявляют, что домашним животным необходим такой же уход, как и дети.

Такие вещи очень раздражают людей, у которых уже есть дети, они с этим категорически не соглашаются.

"Я обожаю свою собаку и кота сейчас, но ни то, ни другое не сравнится с воспитанием моего сына", - рассказала Наоми.

Когда говорят: "если бы у меня были дети, я бы никогда..."

Можно услышать, когда люди указывают родителям на то, что их дети проводят много времени, играя в игры на телефоне.

В частности, можно услышать такую фразу: "Когда у меня будут дети, я никогда не позволю им играть на телефоне, ведь это вредно".

"Каждый является идеальным отцом, пока он действительно не станет им", - рассказала американка Дженнифер.

Когда спрашивают, почему мама не кормит грудью ребенка

Иногда родители принимают решение не кормить ребенка грудью по определенным причинам.

Фраза, раздражающая родителей: "Почему ты не кормишь грудью, ведь это полезнее".

Никто не знает, почему на самом деле мама не кормит ребенка грудью и возможно для нее это больная тема. Ведь иногда женщины принимают такое решение из-за проблем со здоровьем.

"Вы не знаете, что в той бутылочке. Это не их дело", добавила Николь Д.

Обижаются, когда вы не уделяете им внимания

Родители не могут долго разговаривать или гулять. Тогда друзья могут обижаться на них, ведь они уже не проводят вместе время, как раньше.

Совершенно неуместны комментарии типа: "С тех пор как вы стали родителями, то всегда опаздываете".

Когда меняют планы в последнюю минуту

Родителям для того, чтобы встретиться с друзьями, нужно найти человека, который в этот момент будет с их малышом. В частности, они заранее ищут няню и платят деньги.

Однако знакомые в последний момент могут отменить встречу.

"Я не просто собираю себя, мне нужно найти няню", - рассказала Сара П.

Советуют, как воспитывать детей

Родители жалуются, что друзья могут говорить им, как воспитывать детей. Хотя сами они еще не были родителями и не знают как это.

Их раздражает такое поведение, ведь воспитание детей - это большой труд.