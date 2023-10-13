Родители за "ДНР", а он сбежал в Россию. Новые данные о футболисте "Шахтера", которого "потеряли" в аэропорту

Футболист молодежки донецкого "Шахтера" Александр Роспутько, загадочно пропавший в бельгийском аэропорту и не вернувшийся с клубом в Украину после матча "горняков" с "Антверпеном", переехал в Россию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал "Брутальный футбол".

"По нашим источникам, не вернувшийся из Бельгии Александр Роспутько перебрался в Россию... Именно поэтому "футболист" поудалял все фотографии на профилях в соцсетях?" – говорится в сообщении.

Вместе с тем журналисты признаются: "хочется верить, что это фейк!"

Александр Роспутько (фото: facebook com theukrfootball)

Вместе с тем, как рассказали источники РБК-Украина, родители футболиста до сих пор находятся в оккупированном Донецке и поддерживают оккупационный режим. Поэтому какой смысл игроку юношеской сборной Украины выезжать именно в РФ остается загадкой.

Между тем, болельщики в социальных сетях комментируют странный поступок молодого футболиста.

Променял карьеру на дерьмо

Деньги не пахнут?

Если до него за полтора года не дошло, лучше пусть пропадет в раше, чем будет сдавать наши позиции.

Что-то там у некоторых людей с головой проблемы. Зачем он оставался в "шахте" так долго после 14 года, если родители за русских?

Вау, игрок "Шахтера" - и уезжает в Россию. Никогда такого не было и вот снова.

Если да – то скатертью ему дорога. Такие люди Украине точно не нужны. Чем меньше будет тех, кто за "русский мир", тем лучше!

Если бы хоть в Европе остался – можно было бы понять… А так – чистый е***ко.

Добавим, что официальных комментариев от клуба или Украинской ассоциации футбола пока не было.

Александр Роспутько (фото: dynamomania.com)

Что известно о Роспутько

Александр родился в Горловке в 2004 году. Воспитанник академии "Шахтера", где он начал свою карьеру в U-9 и стал чемпионом Украины в разных возрастных категориях, включая U-14 (2018), U-15 (2019) и U-17 (2021).

Роспутько также провел 4 матча за сборную Украины U-19.

Контракт с "Шахтером" у Роспутько истекает 30 июня 2024 года. Говорят, что по возвращении из Бельгии футболист должен был переподписать соглашение на более выгодных для себя условиях.

Стоимость футболиста на рынке, по данным Transfermarkt, составляет 50 тысяч евро. Интересы футболиста представляет футбольное агентство ProStar.