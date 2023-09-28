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Шевченко изменил футболу с другим спортом в компании звезд: неожиданные фото

Рим, Четверг 28 сентября 2023 16:30
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Шевченко изменил футболу с другим спортом в компании звезд: неожиданные фото Фото: Андрей Шевченко увлекся гольфом еще во время игровой карьеры (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко на свое 46-летие сыграл в Матче всех звезд по гольфу в рамках Кубка Райдера-2023 в Риме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter спортсмена.

Бывший наставник сборной Украины попал в команду культового гольфиста Кори Певина. Компанию ему составили теннисист Новак Джокович, автогонщик Карлос Сайнс, экс-футболист Гарет Бейл, американский футболист Виктор Круз, серфингист Леонардо Фиораванти и другие селебритис.

Формат соревнований предполагал разделение на пары в каждой из команд. Шевченко составил дуэт с капитаном Певином, так что в третьем противостоянии они вышли против именитого гольфиса Колина Монтгомери и известного поклонника игры Бейла. Последние с минимальным преимуществом одолели украинца с американцем (2:1).

В конце концов, команда Певина потерпела общее поражение от команды Монтгомери (4:7). К этой победе также приложились Джокович и Фиораванти. В то же время ключевое поражение потерпели Сайнс в компании местного гольфиста Перрино (1:3).

"Особенный день в Риме на Кубке Райдера. Прекрасно проведенное время со многими друзьями – Матч всех звезд был вызовом. С нетерпением жду встречи и новой игры в следующий раз", – написал в соцсетях Шевченко.

К слову, ранее вспомнили пять футбольных династий Украины в специальной подборке.

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Андрей Шевченко
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