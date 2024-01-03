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Пограничники показали, как задерживали двух уклонистов на границе с Молдовой

Украина, Среда 03 января 2024 15:40
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Пограничники показали, как задерживали двух уклонистов на границе с Молдовой Фото: пограничники показали, как задерживали двух уклонистов на границе с Молдовой (facebook com border gov md)
Автор: Наталия Гурковская

Недалеко от границы с Молдовой пограничники задержали двух уклонистов. Они хотели выехать из Украины, перебравшись через противотранспортный ров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Увидев военных, мужчины в панике пытались преодолеть противотранспортный ров", - рассказали пограничники.

Как добавили в ГПСУ, эту попытку зафиксировал оператор беспилотника, скоординировав дальнейшие действия правоохранителей.

"Теперь "ночных туристов" ждет определение суда", - добавили в ведомстве.

Выезд мужчин из Украины

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила минимум до 14 февраля, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. При этом выезд военнообязанным за границу запрещен. Недавно стало известно, что из Украины ежедневно выезжает около 6 тысяч мужчин призывного возраста.

При этом, буквально перед Новым годом пограничники начали усиленно проверять украинцев, которые хотят выехать. В ГПСУ объяснили такие меры большим количеством случаев подделки документов. В частности, они требуют военно-учетные документы с записью про отсрочку от мобилизации.

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