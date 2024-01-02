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Лубинец объяснил ситуацию с проверкой документов на границе

Украина, Вторник 02 января 2024 20:29
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Лубинец объяснил ситуацию с проверкой документов на границе Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В украинском законодательстве пока нет никаких изменений относительно пересечения государственной границы.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Я отправил официальное письмо, где попросил предоставить мне все документы, на основании которых у нас сейчас происходит проверка и анализ документов. На сколько мне известно, то каких-то изменений не происходило. Наверное, граждане Украины должны осознавать, что с точки зрения действующего законодательства на ГПСУ лежит обязанность проверять законность всех документов, которые используются гражданами для пересечения государственной границы", - сказал омбудсмен.

По его словам, если украинец выехал за границу на основании поддельных документов, то представители ГПСУ, которые его пропустили, также будут нести ответственность.

Выезд мужчин за границу

Напомним, во время действия военного положения выезд военнообязанных мужчин из Украины запрещен, но есть ряд исключений. В частности, уехать из Украины могут многодетные и мужчины с инвалидностью. По информации Государственной пограничной службы, ежедневно из Украины выезжает около шести тысяч военнообязанных мужчин, но большинство из этого числа - водители грузовиков и автобусов.

Однако на днях в соцсетях появилась информация о сложностях при выезде из Украины мужчин с третьей группой инвалидности и их сопровождающих. Также сообщалось, что не выпускают из Украины и многодетных мужчин.

В комментарии РБК-Украина представитель ГНСУ сказал, что правила выезда остаются неизменными, но пограничники могут тщательно изучать документы, которые давали бы основания для выезда.

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