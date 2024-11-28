Барских и Пивоваров покорили чувственным клипом и общей песней: "Настоящая магия"

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на клип Пивоварова и Барских на песню "Так ніхто не кохав", уже вышедший на YouTube.

В основу песни положено стихотворение легендарного поэта Владимира Сосюры. Общий трек артистов стал лидсинглом альбома "Твої вірші, мої ноти Pt.2" - сборки песен, созданных в рамках одноименного культурного проекта Пивоварова. В нем он возрождает и популяризирует украинскую поэзию.

"Песню "Так ніхто не кохав" я написал еще до запуска проекта "Твої вірші, мої ноти". У нее было множество интерпретаций и она ждала своего времени и того артиста, с которым зазвучала бы органично. Я благодарен Максу, что он согласился на мое предложение, благодаря чему песня получилась именно такой. Надеюсь, во время прослушивания и просмотра "Так ніхто не кохав" миллионы сердец почувствуют любовь, которую мы вложили в эту работу", - рассказал Пивоваров.

Кроме того, совместную работу прокомментировал Барских. Он отметил, что эта песня должна стать посвящением для всех украинских женщин.

Барских и Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

"Мне очень импонирует проект Артема "Твої вірші, мої ноти", поэтому я с радостью принял приглашение создать вместе что-то весомое и пронзительное, что и есть творчество. Считаю, что поэзия Сосюры, которая стала основой нашей песни, затрагивает каждого украинца, она есть в нашем ДНК. "Так ніхто не кохав" должна сегодня зазвучать песней и стать посвящением всем украинским женщинам", - отметил Барских.

Также о дуэте певцов высказался Бадоев. По словам клипмейкера, "великая украинская классическая поэзия должна вдохновлять современных украинцев". Он пояснил, что видео на песню демонстрирует "обобщенный портрет современной украинки, которая умеет любить до безумия вопреки войне и идти ради любви на все". Главную роль в клипе исполнила украинская актриса Соломия Кириллова.

"На этот раз мы с Артемом и Максом решили создать аудиовизуальное посвящение современным украинским женщинам. Слова Сосюры в этом музыкальном произведении воспевают любовь к женщинам. Сегодня украинка - это мать, которая ждет сына или дочь с фронта. Жена, которая борется за права своего мужа- военного. Волонтер, которая, рискуя своей жизнью, собирает и везет все необходимое туда, где эта самая жизнь часто обрывается. Это воин, который иногда борется за свободу плечом к плечу с любимым человеком, потому что уже не может без него", - отметил Бадоев.

Как реагирует сеть

В комментариях под клипом пользователи пишут: