Зарплати в Україні ростуть: кому і за яку роботу тепер платять найбільше
Колаж РБК-Україна: Зарплати в Україні ростуть
В Україні триває попит на спеціалістів в різних галузях робітничих професій. При цьому підвищується і зарплата, зокрема у сферах будівництва і транспорту.
За яку роботу українцям платитимуть найбільше - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Як розповіли нам спеціалісти з OLX Робота, зокрема, у червні водії таксі можуть заробляти на 500 грн, а облицювальники на 2,7 тис. грн більше, ніж у березні.
Найбільше ж платять далекобійникам - понад 50 тис. грн на місяць.
ТОП 10 вакансій з найвищою заробітною платою на червень 2022 року (повний робочий день):
- далекобійник - 50 077 грн;
- водій бульдозера / грейдера - 27 500 грн;
- водій таксі - 25 500 грн;
- штукатур - 25 000 грн;
- комбайнер - 25 000 грн;
- оператор call-центру - 24 000 грн;
- виконроб - 23 500 грн;
- кур'єр - 22 500 грн;
- облицювальник - 21 000 грн;
- фасадчик - 20 693 грн.
Раніше ми писали, на яку роботу в Києві шукають працівників, і де кількість вакансій зросла втричі.
Також повідомлялося, як заробляти до тисячі доларів, не маючи вищої освіти.