ru ua
Пт, 01 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зарплати в Україні ростуть: кому і за яку роботу тепер платять найбільше

Новость на русском →
П'ятниця 01 липня 2022 19:02
Зарплати в Україні ростуть: кому і за яку роботу тепер платять найбільше Колаж РБК-Україна: Зарплати в Україні ростуть
Автор: Світлана Мащенко

В Україні триває попит на спеціалістів в різних галузях робітничих професій. При цьому підвищується і зарплата, зокрема у сферах будівництва і транспорту.

За яку роботу українцям платитимуть найбільше - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Як розповіли нам спеціалісти з OLX Робота, зокрема, у червні водії таксі можуть заробляти на 500 грн, а облицювальники на 2,7 тис. грн більше, ніж у березні.

Найбільше ж платять далекобійникам - понад 50 тис. грн на місяць.

ТОП 10 вакансій з найвищою заробітною платою на червень 2022 року (повний робочий день):

  • далекобійник - 50 077 грн;
  • водій бульдозера / грейдера - 27 500 грн;
  • водій таксі - 25 500 грн;
  • штукатур - 25 000 грн;
  • комбайнер - 25 000 грн;
  • оператор call-центру - 24 000 грн;
  • виконроб - 23 500 грн;
  • кур'єр - 22 500 грн;
  • облицювальник - 21 000 грн;
  • фасадчик - 20 693 грн.

Раніше ми писали, на яку роботу в Києві шукають працівників, і де кількість вакансій зросла втричі.

Також повідомлялося, як заробляти до тисячі доларів, не маючи вищої освіти.

Читайте РБК-Україна в Google News
работа
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя