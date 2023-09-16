"Барби" - не лучший! Топ-3 фильма Греты Гервиг, которые нужно посмотреть уже сейчас

В августе в мировой прокат вышла "Барби" - пожалуй, самая главная кинопремьера года, заполнившая собой все инфопространство.
Google создала специальную анимацию, которая появлялась после определенных запросов, Марго Робби выходила в образах известной культовой куклы, было организовано более тридцати сотрудничеств с брендами, разработанными специально для премьеры, и наконец - настоящий розовый "дом мечты".
Недавно картина стала самой кассовой в 2023 году - ее сборы превысили 1,36 млрд долларов! Американский режиссер и сценарист Грета Гервиг без сомнения вошла в историю благодаря этому кинохиту.
В фильмографии знаменитости насчитывается немало картин, достойных того, чтобы их посмотреть. В некоторых она выступила не только режиссером и сценаристом, но и актрисой.
Styler представляет подборку из четырех самых популярных работ Гервиг-режиссера. Добавим, что список основан не на нашем субъективном восприятии, а на рейтинге самой большой базы данных о кинематографе IMDb.
"Маленькие женщины" (рейтинг IMDb 7.8)
Этот кинематографический шедевр Гервиг переносит нас в атмосферу Новой Англии XIX века. Грета Гервиг собрала замечательный актерский ансамбль для этой культовой истории о сестрах Марче, исследуя их мечты, страхи и связи друг с другом.
Фильм вдохновляет моменты радости и печали, подчеркивая важность семьи и собственного пути в жизни.
"Леди Берд" (рейтинг IMDb 7.4)
Еще одна картина, режиссером которой выступила Грета, воплощает в себе ностальгическую красоту и автентичность. История Кристи о поиске своего места в жизни и стремлении найти себя пронизана моментами смеха и печали.
Гервиг придает фильму неповторимый характер, делая его одним из самых памятных произведений искусства.
"Ночи и выходные" (рейтинг IMDb 5.9)
Кадр из фильма "Ночи и выходные"
Добавим, что фильм Барби на сайте IMDb имеет рейтинг 7.2. Таким образом, он разделяет второе место в рейтинге лучших картин
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