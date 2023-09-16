"Барби" - не лучший! Топ-3 фильма Греты Гервиг, которые нужно посмотреть уже сейчас

В августе в мировой прокат вышла "Барби" - пожалуй, самая главная кинопремьера года, заполнившая собой все инфопространство.

Google создала специальную анимацию, которая появлялась после определенных запросов, Марго Робби выходила в образах известной культовой куклы, было организовано более тридцати сотрудничеств с брендами, разработанными специально для премьеры, и наконец - настоящий розовый "дом мечты".

Недавно картина стала самой кассовой в 2023 году - ее сборы превысили 1,36 млрд долларов! Американский режиссер и сценарист Грета Гервиг без сомнения вошла в историю благодаря этому кинохиту.

В фильмографии знаменитости насчитывается немало картин, достойных того, чтобы их посмотреть. В некоторых она выступила не только режиссером и сценаристом, но и актрисой.