ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Банки дозволять українцям користуватися простроченими картами

STYLERЖиття    24.03.2020 - 22:14
Банки дозволять українцям користуватися простроченими картами
Банки дозволять використовувати прострочені карти (фото: cybercrime.gov.ua)

Карантин в Україні став причиною того, що банки дозволять українцям не оновлювати свої платіжні карти

Коронавірус в Україні зафіксований у 97 осіб, з них троє – померли, одна людина повністю одужала. У зв'язку з тим, що в країні також введено карантин, людей просять менше виходити з дому. При цьому банки також підтримують цю ініціативу – фінустанови дозволять користуватися картками, термін дії яких закінчився.

Таке роз'яснення установам дали в Національному банку. Про це повідомила Незалежна асоціація банків України на своїй сторінці в Facebook.

НБУ надав банкам наступні рекомендації:

  • разом з процесинговими центрами, при наявності технологічної можливості, реалізувати механізм продовження терміну дії таких платіжних карток мінімум на один квартал;
  • проінформувати власників карток про перелік доступних їм операцій і способів використання карти;
  • у разі неможливості зміни налаштувань і необхідності звернення клієнта до відділення банку організувати попередній запис, доставку картки або коригування режиму роботи відділень, щоб не допускати скупчення клієнтів у відділеннях

Нагадаємо, що директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради Олег Стадник розповів, що якщо ви відчули, що у вас проявляються симптоми коронавірусу, то не потрібно відразу ж бігти в інфекційну лікарню.

Насамперед людині з симптомами COVID-19 необхідно зателефонувати своєму сімейному лікарю і дотримуватися його рекомендацій. Якщо ж протягом 2-3 днів не буде краще, тоді потрібно викликати швидку допомогу.

Надзвичайна ситуація і надзвичайний стан: де введено і чим відрізняється Карантин і весняні канікули: коли школярі зможуть повернутися до навчання
Новини України банковские картыкарантинКиїв
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся