Банки дозволять українцям користуватися простроченими картами

Банки дозволять використовувати прострочені карти (фото: cybercrime.gov.ua)

Карантин в Україні став причиною того, що банки дозволять українцям не оновлювати свої платіжні карти

Коронавірус в Україні зафіксований у 97 осіб, з них троє – померли, одна людина повністю одужала. У зв'язку з тим, що в країні також введено карантин, людей просять менше виходити з дому. При цьому банки також підтримують цю ініціативу – фінустанови дозволять користуватися картками, термін дії яких закінчився.

Таке роз'яснення установам дали в Національному банку. Про це повідомила Незалежна асоціація банків України на своїй сторінці в Facebook.

НБУ надав банкам наступні рекомендації:

разом з процесинговими центрами, при наявності технологічної можливості, реалізувати механізм продовження терміну дії таких платіжних карток мінімум на один квартал;

проінформувати власників карток про перелік доступних їм операцій і способів використання карти;

у разі неможливості зміни налаштувань і необхідності звернення клієнта до відділення банку організувати попередній запис, доставку картки або коригування режиму роботи відділень, щоб не допускати скупчення клієнтів у відділеннях

Нагадаємо, що директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради Олег Стадник розповів, що якщо ви відчули, що у вас проявляються симптоми коронавірусу, то не потрібно відразу ж бігти в інфекційну лікарню.

Насамперед людині з симптомами COVID-19 необхідно зателефонувати своєму сімейному лікарю і дотримуватися його рекомендацій. Якщо ж протягом 2-3 днів не буде краще, тоді потрібно викликати швидку допомогу.