Банки разрешат украинцам пользоваться просроченными картами

Коронавирус в Украине стал причиной того, что банки разрешат украинцам не обновлять свои платежные карты
Коронавирус в Украине зафиксирован у 97 человек, из них трое – умерли, один – полностью выздоровел. В связи с тем, что в стране также введен карантин, людей просят меньше выходить из дома. При этом банки также поддерживают эту инициативу – финучреждения разрешат пользоваться карточками, срок действия которых истек.
Такое разъяснение учреждениям дали в Национальном банке. Об этом сообщила Независимая ассоциация банков Украины на своей странице в Facebook.
НБУ дал банкам следующие рекомендации:
Напомним, что директор департамента здравоохранения и медицинских услуг Черкасского городского совета Олег Стадник рассказал, что если вы почувствовали, что у вас проявляются симптомы коронавируса, то не нужно сразу же бежать в инфекционную больницу.
Первым делом человеку с симптомами COVID-19 необходимо позвонить своему семейному врачу и придерживаться его рекомендаций. Если же в течение 2-3 дней не будет лучше, тогда нужно вызывать скорую помощь.