Банки разрешат украинцам пользоваться просроченными картами

Банки разрешат использовать просроченные карты (фото: cybercrime.gov.ua)

Коронавирус в Украине стал причиной того, что банки разрешат украинцам не обновлять свои платежные карты

Коронавирус в Украине зафиксирован у 97 человек, из них трое – умерли, один – полностью выздоровел. В связи с тем, что в стране также введен карантин, людей просят меньше выходить из дома. При этом банки также поддерживают эту инициативу – финучреждения разрешат пользоваться карточками, срок действия которых истек.

Такое разъяснение учреждениям дали в Национальном банке. Об этом сообщила Независимая ассоциация банков Украины на своей странице в Facebook.

НБУ дал банкам следующие рекомендации:

вместе с процессинговыми центрами, при наличии технологической возможности, реализовать механизм продления срока действия таких платежных карточек минимум на один квартал;

проинформировать держателей карт о перечне доступных им операций и способов использования карты;

в случае невозможности изменения настроек и необходимости обращения клиента в отделение банка организовать предварительную запись, доставку карточки или корректировки режима работы отделений, чтобы не допускать скопления клиентов в отделениях.

Напомним, что директор департамента здравоохранения и медицинских услуг Черкасского городского совета Олег Стадник рассказал, что если вы почувствовали, что у вас проявляются симптомы коронавируса, то не нужно сразу же бежать в инфекционную больницу.

Первым делом человеку с симптомами COVID-19 необходимо позвонить своему семейному врачу и придерживаться его рекомендаций. Если же в течение 2-3 дней не будет лучше, тогда нужно вызывать скорую помощь.