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В Україні з'явиться цифровий банк для бізнесу

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 квітня 2021 09:18
В Україні з'явиться цифровий банк для бізнесу Фото: новий цифровий банк в Україні розпочав бета-тестування (pixabay)
Автор: РБК-Україна

Цифровий банк Neobank для бізнесу сформував раду клієнтів і оголосив про запуск бета режиму. Учасники ради першими можуть відкрити бізнес-рахунок через мобільний додаток або веб-версію, протестувати продукт, дати зворотний зв'язок і висловити побажання з наповнення продукту.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Рада клієнтів сформована з діючих ФОП, які представляють різні сфери діяльності і регіони України.

Як повідомляє прес-служба, до ради увійшли підприємці з 14 областей, що представляють такі галузі, як IT, HoReCa, рітейл, будівництво, роздрібна продаж, реклама і маркетинг, туристичні послуги, виробництво, консалтинг, сфера побутового обслуговування (ремонт, клінінг, б'юті-послуги).

Аналітика заявок показала, що реєстрація проходить дуже активно, але при цьому чоловіків-підприємців реєструється більше, ніж жінок. Тому було прийнято рішення продовжити набір жінок-підприємниць в Customer Board.

"Ми сформували Customer Board, щоб отримати максимально широку зворотний зв'язок. Але ми звернули увагу, що на даному етапі у нас лише 15% жінок-підприємниць, тому приймаємо рішення продовжити набір жінок в наш рада клієнтів до 19 квітня. Подати заявку на участь можна на сайті проекту NEOBANK для бізнесу", - повідомила засновниця фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сусідка.

За її словами, завдання ради клієнтів полягає в тому, щоб банк протестували представники реального бізнесу.

"При подачі заявки в Customer Board, крім контактних даних, ми просили вказати ІПН підприємця і дати посилання на сторінку в Facebook, оскільки учасників ради ми запросимо в закриту групу і нам важливо, щоб вони були активні в цій соцмережі. По ІПН ми перевіряли, чи зареєстрована людина як ФОП, які у нього коди КВЕД, адже наше завдання в тому, щоб NEOBANK спробували використовувати представники реального бізнесу. Ми з командою хвилюємося, це наша перша MVP-версія. Дуже сподіваємося на розуміння і терпіння наших перших клієнтів, якщо будуть зустрічатися баги і непорозуміння. Завдяки зворотного зв'язку ми швидко все виправимо", - розповіла СЕО фінтех-компанії NЕО.РRО Маргарита Побилець.

У якості преференцій учасники Customer Board отримають можливість обслуговування рахунків без абонплати, без комісії при перекладах контрагентам в інші банки та сплати податків, а також візьмуть участь у золотій реферальній програмі, отримають запрошення на закриті заходи та нетворкінг з розробниками та партнерами проекту, подарунки від банку.

Користувачі, які подавали заявку Customer Board, але не стали його учасниками, отримали запрошення відкрити рахунок в банку відразу ж після офіційного запуску за спеціальним пропозицією - без абонплати до кінця року.

Тарифи і умови, які будуть діяти після офіційного запуску для всіх клієнтів, будуть озвучені пізніше.

Нагадаємо, новий цифровий банк працює на банківської ліцензії ConcordBank. Повноцінний запуск Neobank для компаній та ФОП - запланований на літо 2021 року.

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