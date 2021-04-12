Банки знизили ставки для населення: під який відсоток можна розмістити депозит

У березні 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 7,2% річних. Порівняно з лютим ставки впали на 0,5% в.п.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті в березні впали на 0,3 в. п. до 0,7% річних.

У березні 2021 року ставки за гривневими депозитами для підприємств становили 3,8%, що на 0,1% більше, ніж місяць тому. За валютними депозитами ставки впали з 1,2% до 1,0 річних.

Депозитний портфель банків у березні 2021 року зріс на 1,2% до 1 364 млрд грн, в т. ч. населення скоротився на 0,5% до 680 млрд грн, підприємств зріс на 2,9% до 658 млрд грн.

