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Банки знизили ставки для населення: під який відсоток можна розмістити депозит

Новость на русском → Україна, Понеділок 12 квітня 2021 11:29
Банки знизили ставки для населення: під який відсоток можна розмістити депозит Фото: депозит можна розмістити під 7% річних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У березні 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 7,2% річних. Порівняно з лютим ставки впали на 0,5% в.п.

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті в березні впали на 0,3 в. п. до 0,7% річних.

У березні 2021 року ставки за гривневими депозитами для підприємств становили 3,8%, що на 0,1% більше, ніж місяць тому. За валютними депозитами ставки впали з 1,2% до 1,0 річних.

Банки знизили ставки для населення: під який відсоток можна розмістити депозит

Депозитний портфель банків у березні 2021 року зріс на 1,2% до 1 364 млрд грн, в т. ч. населення скоротився на 0,5% до 680 млрд грн, підприємств зріс на 2,9% до 658 млрд грн.
Банки знизили ставки для населення: під який відсоток можна розмістити депозит

Нагадаємо, перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявила, що 2020 рік став першим роком в історії України, коли процентні ставки стали однозначними, тобто нижче 10%. У 2021 році цей тренд збережеться, проте ставки майже сягнули економічно обґрунтованого мінімуму.

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в березні 2021 року в національній валюті становили 34,4% річних. У порівнянні з лютим ставки знизилися на 0,2 в. п.

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