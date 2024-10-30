"Пришлось принять тяжелое решение": возлюбленный украинской певицы сбежал за границу

Марина Круть личная жизнь

Бандуристка вспомнила свои последние романтические отношения и назвала причину, по которой они закончились. Оказалось, ее бывший партнер сбежал за границу, и артистка не смогла простить ему такой поступок.

"Последние мои отношения закончились тем, что парень выехал нелегально за границу и принял решение строить там свою жизнь. Мне пришлось принять тяжелое решение. Хотя он был очень близок для меня. Я надеялась на эти отношения", - озвучила детали певица.

"Я разошлась с ним даже не из-за того, что он уехал, а потому что у меня много близких людей на войне, много друзей. И они не могут не создавать мои принципы как человека. Я разошлась, потому что понимала, что мы будем жить в разных контекстах", - добавила она.

скриншоты из интервью

Артистка призналась, что пережила не только болезненный разрыв, а также гибель на фронте близкой подруги, парамедика Ирины Цыбух. Это привело к тому, что у звезды появилось депрессивное состояние, и с этой позиции она на данный моемнт не готова начинать серьезные отношения.

"Я приняла сознательное решение не заводить никаких отношений в своей жизни. Ничего серьезного. Мужчины, конечно, имеют место, но я часто шучу, что хотела бы быть бисексуалкой или лесбиянкой, но я гетеро. Было много вздохов и страданий разного любовного характера" , – поделилась исполнительница.

"Я очень сильно хочу влюбиться, сильно хочу встретить своего человека. Я хочу семью, детей, дом в Карпатах, хочу лабрадора. Я это все хочу, но есть немного временных "но". Первое "но" - это депрессия. Я сознательно не вступаю сейчас ни в какие серьезные отношения с мужчинами, даже теми, которые признаются мне в любви", - также отметила Марина.

скриншот из интервью

Круть подчеркнула, что стремится выбраться из депрессивного состояния своими силами, и только потом будет готова задуматься о новых серьезных отношениях.

"Я не начинаю с ними никаких отношений, чтобы говорить о том, что мы парень и девушка. В этом состоянии я боюсь быть созависимой; в состоянии депрессии я боюсь, что могу построить с человеком не до конца здоровые отношения, потому что понимаю: этот человек в первое время станет дофаминовой бомбой для моей психики и, возможно, немного мне поможет. Но это не решит мой вопрос. Я хочу сама из этого выйти", - сказала звезда сцены.