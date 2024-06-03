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Известная певица исполнила последнюю песню для павшей подруги Ирины "Чеки" Цыбух (видео)

Понедельник 03 июня 2024 18:10
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Известная певица исполнила последнюю песню для павшей подруги Ирины "Чеки" Цыбух (видео) Ирина Цыбух (фото: instagram.com/cheka_tsybukh)
Автор: Иванна Пашкевич

Сегодня, 3 июня, во Львове прошла церемония прощания с журналисткой и парамедиком "Госпитальеров" Ириной Цибух с позывным "Чека". Ее подруга и известная украинская певица KRUTЬ, посвятила защитнице песню в последний путь.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Андрея Садового.

Во Львове попрощались с Ириной Цыбух

Церемония прощания проходила в Гарнизонном храме. Во время нее Марина Круть на бандуре исполнила свою композицию "Воля".

"Замість звуків міських сирен, заспівай мені гарних пісень. Ми прокинемось всі в один день від весняних і добрих вістей", - говорится в треке.

Отметим, что накануне, 2 июня, с парамедиком попрощались в Киеве.

Перед гибелью "Чека" оставила близким пожелания, как должна выглядеть церемония прощания с ней. З

Вместо цветов - донаты на батальон и помощь семьям погибших. Никаких искусственных цветов или пластика.

Одежда - вышиванка или камуфляж (для действующих военных и ветеранов/нок).

Ранее мы рассказывали, что освобожденная из плена следователь Марьяна Чечелюк впервые за два года увидела маму .

Такжеона показала фото с последствиями плена и обратилась к россиянам с пожеланием .

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