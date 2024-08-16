Бандера в Лос-Анджелесе и еще 4 улицы в честь украинцев на карте мира

Площадь Тараса Шевченко (Taras Shevchenko Place, Нью-Йорк, США)

Площадь Тараса Шевченко находится в Нью-Йорке, соединяя 6-ю и 7-ю улицы между 2-й и 3-й авеню в Ист-Виллидж.

Она расположена в сердце "Маленькой Украины" - района, где проживают многие украинцы и люди украинского происхождения. Улица сначала называлась Голл-Стрит, а позже Голл-плейс, в честь Чарльза Генри Голла, продавшего эту землю городу в 1828 году.

В 1978 году городской совет принял решение переименовать его в Площадь Тараса Шевченко, увековечив имя великого украинского поэта в истории Нью-Йорка.

Площадь носит имя Шевченко с 1978 года (фото: Википедия)

Проспект Украины (Avenida da Ucrânia, Лиссабон, Португалия)

Проспект Украины находится в 4 квартале Лиссабона, столице Португалии. Он простирается от проспекта Республики Болгарии до Кольца Бела-Вишты, расположенного вблизи одноименной станции Лиссабонского метрополитена.

Проспект был торжественно открыт 23 июня 2008 во время официального визита Президента Украины Виктора Ющенко в Португалию. Этот факт стал проявлением благодарности португальскому народу за вклад украинцев в восстановление города и страны в целом.

Проспект стал символом украинско-португальской дружбы и сотрудничества (фото: Википедия)

Улица Мазепы (Mazepa avenue, Пенрит, Австралия)

Пенрит - город в Новом Южном Уэльсе, Австралия, расположенный в Великом Западном Сиднее, в 55 километрах к западу от центрального делового района Сиднея. Город расположен на берегах реки Непин, в окрестностях плато Камберленд.

Улица Мазепы - это обычная австралийская одноэтажная сабурбия. Красивые дома, зеленые газоны и много солнца.

Мазепа-авеню - типичная австралийская "глубинка" (фото: скриншот Google Maps)

Улица Кульчицкого (Kolschitzky-Gasse, Вена, Австрия)

В Вене есть улица Колшицки-Гассе, названная в честь нашего знаменитого земляка Юрия-Франца Кульчицкого.

Он родился в 1640 году в селе Кульчицы на Бойковщине и был известным купцом и переводчиком, досконально знавшим несколько языков. Во время осады Вены турецкими войсками в 1683 году Кульчицкий проявил недюжинную смелость и изобретательность, проникнув во вражеский лагерь. Благодаря его подвигу турецкое войско было вынуждено отступить, а Европа избежала мусульманской экспансии.

Жители Вены отблагодарили его, позволив основать первое кафе в городе, которое стало началом австрийской кофейной культуры.

Кульчицкий оставил после себя память как человек, изменивший историю и начавший традицию употребления кофе в Вене (фото: oeaw.ac.at)

Улица Бандеры (Bandera street, Лос-Анжелес, США)

В Лос-Анджелесе есть улица Бандеры, которая, хоть и находится на окраине города, является важным символом украинского присутствия в США. Хотя узнать о ней непросто.

Она расположена в отдаленном районе этого большого города и имеет репутацию места с плохими дорогами, немного напоминающими редким украинцам, которые здесь бывают, асфальт у себя на родине.

Но домики на Бандера-стрит выглядят довольно хорошо (фото: redfin.com)