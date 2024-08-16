Бандера в Лос-Анджелесі та ще 4 вулиці на честь українців на мапі світу

Площа Тараса Шевченка (Taras Shevchenko Place, Нью-Йорк, США)

Площа Тараса Шевченка знаходиться у Нью-Йорку, з’єднуючи 6-ту та 7-му вулиці між 2-ю та 3-ю авеню в Іст-Віллідж.

Вона розташована в серці "Маленької України" - району, де проживає багато українців та людей українського походження. Вулиця спочатку називалася Голл-Стріт, а пізніше Голл-плейс, на честь Чарльза Генрі Голла, який продав цю землю місту у 1828 році.

У 1978 році міська рада ухвалила рішення перейменувати її на Площу Тараса Шевченка, увічнивши ім’я великого українського поета в історії Нью-Йорка.

Площа має ім'я Шевченка з 1978 року (фото: Вікіпедія)

Проспект України (Avenida da Ucrânia, Лісабон, Португалія)

Проспект України знаходиться у 4-му кварталі Лісабона, столиці Португалії. Він простягається від проспекту Республіки Болгарії до Кільця Бела-Вішти, розташованого поблизу однойменної станції Лісабонського метрополітену.

Проспект був урочисто відкритий 23 червня 2008 року під час офіційного візиту Президента України Віктора Ющенка до Португалії. Цей факт став виявом вдячності португальського народу за внесок українців у відбудову міста та країни в цілому.

Проспект став символом українсько-португальської дружби і співпраці (фото: Вікіпедія)

Вулиця Мазепи (Mazepa avenue, Пенрит, Австралія)

Пенріт - місто у Новому Південному Уельсі, Австралія, розташоване у Великому Західному Сіднеї, за 55 кілометрів на захід від центрального ділового району Сіднея. Місто розташоване на берегах річки Непін, на околицях плато Камберленд.

Вулиця Мазепи - це звичайна австралійська одноповерхова сабурбія. Красиві будинки, зелені газони та багато сонця.

Мазепа-авеню - типова австралійська "глибинка" (фото: скриншот Google Maps)

Вулиця Кульчицького (Kolschitzky-Gasse, Відень, Австрія)

У Відні є вулиця Колшицкі-Гассе, названа на честь нашого знаменитого земляка Юрія-Франца Кульчицького.

Він народився у 1640 році в селі Кульчиці на Бойківщині і був відомим купцем та перекладачем, який досконало знав кілька мов. Під час осади Відня турецькими військами у 1683 році, Кульчицький проявив неабияку сміливість і винахідливість, проникнувши у ворожий табір. Завдяки його подвигу, турецьке військо було змушене відступити, а Європа уникла мусульманської експансії.

Жителі Відня віддячили йому, дозволивши заснувати першу кав'ярню в місті, яка стала початком австрійської кавової культури.

Кульчицький залишив по собі пам’ять як людина, яка змінила історію та започаткувала традицію вживання кави у Відні (фото: oeaw.ac.at)

Вулиця Бандери (Bandera street, Лос-Анжелес, США)

У Лос-Анджелесі є вулиця Бандери, яка, хоч і знаходиться на окраїні міста, є важливим символом української присутності у США. Хоча дізнатися про неї непросто.

Вона розташована у віддаленому районі цього великого міста та має репутацію місця з поганими дорогами, що трохи нагадують рідкісним українцям, що тут бувають, асфальт у себе на батьківщині.

Але будиночки на Бандера-стріт виглядають доволі непогано (фото: redfin.com)