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Вот такие фантастические усы носили мужчины Галичины в начале 20 века: уникальные фото

Львов, Четверг 15 августа 2024 08:05
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Вот такие фантастические усы носили мужчины Галичины в начале 20 века: уникальные фото Мужчины на Галичине очень ценили усы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Феликс Коркин

Усы были популярны в разные эпохи истории, не включая ХХ век. Со временем менялась и мода на форму усов - "щеточка", "моржевые", "английские" и многие другие виды носили наши дедушки. Какие усы на Галичине имели особую популярность?

РБК-Украина (проект Styler) собрало фотографии галицких мужчин начала ХХ века с фантастическими усами.

Красивые усы носили все - от интеллигенции до крестьян

Усы всегда были символом мужской красоты и мужества во многих странах. Не была исключением и Украина, многие видные деятели которой известны всем нам именно в "усатом" образе.

Михаил Грушевский, Иван Мазепа, Иван Франко, Николай Гоголь и, конечно же, Тарас Григорьевич Шевченко - все они носили усы. И это уже не говоря о том, что традиционный образ запорожского казака также имел непременные усы.

Но сейчас пойдет речь об обычных людях, которые тоже любили красивые усы - да еще какие! Смотрите, какие разные модные усы носили на Западной Украине в начале 20 века.

Вот такие фантастические усы носили мужчины Галичины в начале 20 века: уникальные фотоУсы Михаилы Барановского, жившие во Львове в 1900 гг., завершают его чрезвычайно стильный и модный вид (фото: localhistory.org.ua)

Вот такие фантастические усы носили мужчины Галичины в начале 20 века: уникальные фотоПенсне и усы были нестареющей модой интеллигенции (фото: localhistory.org.ua)

Вот такие фантастические усы носили мужчины Галичины в начале 20 века: уникальные фотоДмитрий Попелюк из села Коршев имел, без преувеличения, усы, которыми можно было гордиться (фото: localhistory.org.ua)

Вот такие фантастические усы носили мужчины Галичины в начале 20 века: уникальные фотоУсы советника Коломыйского суда Ивана Трача, жившего в 1910 гг., по польской моде закручены вверх (фото: localhistory.org.ua)

Вот такие фантастические усы носили мужчины Галичины в начале 20 века: уникальные фотоНет сомнений, что Степан Олиевский из г. Болехов обожал каждый миллиметр длины своих усов (фото: localhistory.org.ua)

Вот такие фантастические усы носили мужчины Галичины в начале 20 века: уникальные фотоУсы носили не только городские модники, но и обычные крестьяне - как, например, жители с. Завал Снятинского уезда Штефан Гордийчук, Семен Боднарук и Николай Бойчук (фото: localhistory.org.ua)

Кстати, посмотрите, как на столетнем украинском фото заметили важную деталь, которая всех ошарашила.

А еще читайте о том, как усы, оселедець и жизнь в Украине сделали из американца "настоящего казака" .

При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты "Локальна історія", Википедия, Лебединский художественный городской музей.

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