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Найкращі напої від високого тиску: лікарі склали остаточний список

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П'ятниця 29 липня 2022 17:41
Найкращі напої від високого тиску: лікарі склали остаточний список Колаж РБК-Україна: Як за допомогою напоїв знизити тиск
Автор: Світлана Мащенко

Підтримання достатньої кількості рідини в організмі - важливе для нормалізації тиску. Якщо ж у вас гіпертонія, вам з особливою уважністю треба стежити за тим, що ви їсте та п'єте. Адже напої можуть як знижувати, так і підвищувати тиск.

Про це пише EatThis.

Напій № 1: звичайна вода

Дослідження показують, що коли баланс рідини в організмі виходить з ладу, це може завдати шкоди артеріальному тиску, спричиняючи його підвищення або різке зниження.

А от звичка пити мало води пов’язана зі збільшенням майбутнього ризику серцево-судинних проблем.

Якщо не любите просту воду, додайте фрукти чи м'яту та трошки льоду.

Найкращі напої від високого тиску: лікарі склали остаточний список

Фото: Звичайна вода корисніша, ніж ми думаємо (freepik)

Напій № 2: буряковий сік

Буряковий сік містить речовини, які розширюють кровоносні судини, забезпечуючи безперешкодний відтік крові.

Учасники одного з досліджень протягом двох тижнів пили по склянці соку на день. І в результаті їхній тиск наблизився до норми.

Найкращі напої від високого тиску: лікарі склали остаточний список

Фото: Буряк знижує тиск (freepik)

Напій № 3: гранатовий сік

Гранатовий сік називають "супергероєм" для здоров’я серця. Завдяки високому вмісту калію та неймовірному вмісту антиоксидантів варто випити скляночку, щоб знизити кров’яний тиск.

Дослідження показали, що артеріальний тиск знижується після регулярного вживання гранатового соку.

Найкращі напої від високого тиску: лікарі склали остаточний список

Фото: Гранатовий сік суперкорисний (pixabay)

Напій № 4: Зелений чай

Цей стародавній напій має антиоксидантну силу, яка може допомогти знизити тиск (навіть якщо він підбадьорює вас завдяки нотці кофеїну).

Один експеримент показав, що регулярне вживання чаю привело до зниження АТ, а зелений чай корисніший за чорний.

Найкращі напої від високого тиску: лікарі склали остаточний список

Фото: Зелений чай треба пити регулярно (pixabay)

Напій № 5: Нежирне молоко

Згідно з дослідженнями, люди, які споживали більше трьох порцій молочних продуктів на день, мали на 36% менше шансів мати гіпертонію, ніж ті, хто вживав лише половину порції щодня.

А люди, які обирали молочні продукти з низьким вмістом жиру (і обмежували споживання насичених жирів загалом), мали ще менший ризик.

Найкращі напої від високого тиску: лікарі склали остаточний список

Фото: Нежирне молоко знижує тиск (pixabay)

Раніше ми писали, що неможливість відкрити банку може бути ознакою хвороби.

Також повідомлялося, кому треба додатково вживати риб'ячий жир.

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