У Балморал з'їжджається королівська сім'я: здоров'я Єлизавети II викликає побоювання у лікарів
Принц Гаррі та Меган Маркл терміново їдуть до Шотландії, де принци Чарльз і Вільям разом з іншими близькими родичами королеви Єлизавети II зібралися біля її ліжка після тривожних повідомлень лікарів щодо здоров'я 96-річного монарха.
Про це пише The Daily Mail.
За словами представника монаршої сім'ї, після подальшого обстеження сьогодні вранці "лікарі королеви стурбовані станом здоров'я Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом".
У Букінгемському палаці повідомляють, що "найближчі родичі" Єлизавети II були проінформовані про те, що її спадкоємець, принц Уельський, і його дружина Камілла, герцогиня Корнуольська, "кинулися до її ліжка".
Пізніше герцог Кембриджський принц Вільям прилетів з Віндзора, щоб бути з королевою, але його дружина Кейт залишається в котеджі "Аделаїда", оскільки сьогодні у їхніх дітей Джорджа, Шарлотти та Луї перший повний день в школі.
Всі діти королеви поспішають в Балморал з королівською принцесою, принцесою Анною, яка вже там після заручин в Шотландії на цьому тижні. Герцог Йоркський, граф і графиня Уессекські також знаходяться в дорозі з одним з вертольотів королівської сім'ї, поміченим при посадці в цей обідню перерву.
Один из вертолетов королевской семьи, который приземлился в Балморале (фото: dailymail.co.uk)
У публікації наголошується, що заяви про здоров'я королеви оприлюднюються вкрай рідко, що може говорити про те, що ситуація дуже серйозна.
За кілька хвилин до заяви новому прем'єр-міністру Ліз Трасс вручили записку в Палаті громад, в якій їй повідомлялося про розвиток подій.
За словами Трасс, вся країна "буде глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу в обідній час... мої думки - і думки людей по всьому Сполученому Королівству - в цей час з Її Величністю королевою та її сім'єю".
Корольова Єлизавета II (фото: Getty Images)
Вчора Єлизавета II була змушена в останній момент відкласти засідання Таємної ради за порадою лікарів. Після напруженого дня у вівторок, під час якого вона привітала Бориса Джонсона та Ліз Трасс у Балморалі, а також виконувала інші легкі обов'язки, монарха закликали відпочити.
А сьогодні Букінгемський палац повідомив, що сьогодні вранці в Балморал були доставлені лікарі.
Нагадаємо, раніше на початку року повідомлялося, що стало відомо про важку хворобу королеви Єлизавети II.