У Балморал з'їжджається королівська сім'я: здоров'я Єлизавети II викликає побоювання у лікарів

Принц Гаррі та Меган Маркл терміново їдуть до Шотландії, де принци Чарльз і Вільям разом з іншими близькими родичами королеви Єлизавети II зібралися біля її ліжка після тривожних повідомлень лікарів щодо здоров'я 96-річного монарха.

За словами представника монаршої сім'ї, після подальшого обстеження сьогодні вранці "лікарі королеви стурбовані станом здоров'я Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом".

У Букінгемському палаці повідомляють, що "найближчі родичі" Єлизавети II були проінформовані про те, що її спадкоємець, принц Уельський, і його дружина Камілла, герцогиня Корнуольська, "кинулися до її ліжка".

Пізніше герцог Кембриджський принц Вільям прилетів з Віндзора, щоб бути з королевою, але його дружина Кейт залишається в котеджі "Аделаїда", оскільки сьогодні у їхніх дітей Джорджа, Шарлотти та Луї перший повний день в школі.

Всі діти королеви поспішають в Балморал з королівською принцесою, принцесою Анною, яка вже там після заручин в Шотландії на цьому тижні. Герцог Йоркський, граф і графиня Уессекські також знаходяться в дорозі з одним з вертольотів королівської сім'ї, поміченим при посадці в цей обідню перерву.

Один из вертолетов королевской семьи, который приземлился в Балморале (фото: dailymail.co.uk)

У публікації наголошується, що заяви про здоров'я королеви оприлюднюються вкрай рідко, що може говорити про те, що ситуація дуже серйозна.

За кілька хвилин до заяви новому прем'єр-міністру Ліз Трасс вручили записку в Палаті громад, в якій їй повідомлялося про розвиток подій.

За словами Трасс, вся країна "буде глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу в обідній час... мої думки - і думки людей по всьому Сполученому Королівству - в цей час з Її Величністю королевою та її сім'єю".

Корольова Єлизавета II (фото: Getty Images)

Вчора Єлизавета II була змушена в останній момент відкласти засідання Таємної ради за порадою лікарів. Після напруженого дня у вівторок, під час якого вона привітала Бориса Джонсона та Ліз Трасс у Балморалі, а також виконувала інші легкі обов'язки, монарха закликали відпочити.

А сьогодні Букінгемський палац повідомив, що сьогодні вранці в Балморал були доставлені лікарі.