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В Балморал съезжается королевская семья: здоровье Елизаветы II вызывает опасение у врачей

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Великобритания, Четверг 08 сентября 2022 16:30
В Балморал съезжается королевская семья: здоровье Елизаветы II вызывает опасение у врачей Фото: Елизавета II, королева Великобритании (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Принц Гарри и Меган Маркл срочно едут в Шотландию, где принцы Чарльз и Уильям вместе с другими близкими родственниками королевы Елизаветы II собрались у ее постели после тревожных сообщений врачей относительно здоровья 96-летнего монарха.

Об этом пишет The Daily Mail.

По словам представителя монаршей семьи, после дальнейшего обследования сегодня утром "врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением".

В Букингемском дворце сообщают, что "ближайшие родственники" Елизаветы II были проинформированы о том, что ее наследник, принц Уэльский, и его жена Камилла, герцогиня Корнуольская, "бросились к ее постели".

Позже герцог Кембриджский принц Уильям прилетел из Виндзора, чтобы быть с королевой, но его жена Кейт остается в коттедже "Аделаида", так как сегодня у их детей Джорджа, Шарлотты и Луи первый полный день в школе.

Все дети королевы спешат в Балморал с королевской принцессой, принцессой Анной, которая уже там после помолвки в Шотландии на этой неделе. Герцог Йоркский, граф и графиня Уэссекские также находятся в пути с одним из вертолетов королевской семьи, замеченным при посадке в этот обеденный перерыв.

В Балморал съезжается королевская семья: здоровье Елизаветы II вызывает опасение у врачей

Один из вертолетов королевской семьи, который приземлился в Балморале (фото: dailymail.co.uk)

В публикации отмечается, что заявления о здоровье королевы предаются огласке крайне редко, что может говорить о том, что ситуация очень серьезная.

За несколько минут до заявления новому премьер-министру Лиз Трасс вручили записку в палате общин, в которой ей сообщалось о развитии событий.

По словам Трасс, вся страна "будет глубоко обеспокоена новостями из Букингемского дворца в обеденное время... мои мысли - и мысли людей по всему Соединенному Королевству - в это время с Ее Величеством Королевой и ее семьей".

В Балморал съезжается королевская семья: здоровье Елизаветы II вызывает опасение у врачей

Королева Елизавета II (фото: Getty Images)

Вчера Елизавета II была вынуждена в последний момент отложить заседание Тайного совета по совету врачей. После напряженного дня во вторник, в течение которого она приветствовала Бориса Джонсона и Лиз Трасс в Балморале, а также выполняла другие легкие обязанности, монарха призвали к отдыху.

А сегодня Букингемский дворец сообщил, что сегодня утром в Балморал были доставлены врачи.

Напомним, ранее в начале года сообщалось, что стало известно о тяжелой болезни королевы Елизаветы II.

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Елизавета II Принц Уильям Принц Гарри
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