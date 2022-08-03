ua ru
Ср, 03 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Баклажани замість м'яса: готуємо "ресторанну" закуску вдома

Новость на русском →
Середа 03 серпня 2022 16:58
Баклажани замість м'яса: готуємо "ресторанну" закуску вдома Скріншот: баклажани "як м'ясо"
Автор: Світлана Мащенко

Сезон баклажанів у розпалі, тому час побалувати себе розкішною закускою з цього універсального овоча, який за смаковими якостями і ситністю не поступається м'ясу.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Баклажани - 2 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Помідори - 400 г
  • Орегано - 1 ч. л.
  • Базилік - 1 ч. л.
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком
  • Сир - 120 г
  • Часник - 1 зубчик

Баклажани замість м'яса: готуємо &quot;ресторанну&quot; закуску вдома

Такими будуть наші баклажани (скріншот)

Покрокове приготування

Розрізаємо баклажани навпіл. Вирізаємо середину. Змащуємо олією, солимо і перчимо наші човники з баклажанів.

Запікаємо 15 хвилин при температурі 200 градусів. Дрібно нарізаємо цибулю і баклажани (внутрішню частину). Обсмажуємо цибулю на олії до м'якості, додаємо баклажани і смажимо ще 10 хвилин.

Додаємо помідори, орегано і базилік, подрібнений часник і цукор. Поділяємо на 4 частини і викладаємо начинку на запечені човники з баклажанів.

Викладаємо зверху сир і випікаємо ще 7-10 хвилин.

Раніше ми писали, як приготувати закуску з баклажанів і перців буквально за три кроки.

Також з'явився рецепт баклажанів, консервованих в аджиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя