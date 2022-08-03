Баклажаны вместо мяса: готовим "ресторанную" закуску дома
Сезон баклажанов в разгаре, поэтому время побаловать себя роскошной закуской из этого универсального овоща, который по вкусовым качествам и сытности не уступает мясу.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Баклажаны - 2 шт.
- Лук - 1 шт.
- Помидоры - 400 г
- Орегано - 1 ч. л.
- Базилик - 1 ч. л.
- Соль, черный молотый перец - по вкусу
- Сыр - 120 г
- Чеснок - 1 зубчик
Такими будут наши баклажаны (скриншот)
Пошаговое приготовление
Разрезаем баклажаны пополам. Вырезаем середину. Смазываем растительным маслом, солим и перчим наши лодочки из баклажан.
Запекаем 15 минут при температуре 200 градусов. Мелко нарезаем лук и баклажаны (внутреннюю часть). Обжариваем лук на растительном масле до мягкости, добавляем баклажаны и жарим еще 10 минут.
Добавляем помидоры, орегано и базилик, измельченный чеснок и сахар. Разделяем на 4 части и выкладываем начинку на запеченные лодочки из баклажанов.
Выкладываем сверху сыр и выпекаем еще 7-10 минут.
Ранее мы писали, как приготовить закуску из баклажанов и перцев буквально за три шага.
Также появился рецепт баклажанов, консервированных в аджике.