Візьміть три баклажани і два перці: смачнюща закуска в три кроки
Літня закуска з баклажанів і перців точно прийдеться вам до смаку. Готувати страву дуже просто: нарізали, запекли, замаринували!
Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Баклажани - 600 г
- Перець - 500 г
- Рослинна олія
- Часник - 3 зубчики
- Для маринаду: рослинна олія - 4 ст. л., цукор - 1 ст. л., сіль - 1 ч. л., оцет 9% - 2 ст. л., часник - 3 зубчики, чорний мелений перець - за смаком
Покрокове приготування
Наріжте баклажани на шматочки. Додайте рослинна олію і перемішайте. Змастіть перець олією.
Запечіть баклажани 15-20 хвилин, перець 25-30 хвилин при температурі 200 градусів. Покладіть перець в пакет і залиште на 10 хвилин (щоб шкірка легко відходила від м'якоті перцю).
Для маринаду змішайте рослинну олію, цукор, сіль, оцет і чорний мелений перець. Додайте в маринад сік із запеченого перцю. Наріжте часник на тонкі скибочки.
Викладіть баклажани, часник, перець шарами. Залийте маринадом. Накрийте кришкою і поставте в холодильник мінімум на 2 години, періодично акуратно перемішуючи.
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